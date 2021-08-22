Ангела Меркель уже в Киеве: первые фото

Политик посетила парк Вечной Славы, после чего встретится с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 августа, прибыла с однодневным рабочим визитом в Украину.

Фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов сделал ее первые фото в Киеве.

Отмечается, что Меркель посетила парк Вечной Славы — она должна была там возложить цветы на могилу Неизвестного солдата.

Согласно программе визита, далее Меркель отправится в Мариинский парк на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ангела Меркель совершила рабочий визит в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным — среди прочего, там обсуждали и вопросы Украины.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал, чего ожидает от встречи с Ангелой Меркель.