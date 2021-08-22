Ангела Меркель уже в Киеве: первые фото
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Политик посетила парк Вечной Славы, после чего встретится с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 августа, прибыла с однодневным рабочим визитом в Украину.
Фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов сделал ее первые фото в Киеве.
Отмечается, что Меркель посетила парк Вечной Славы — она должна была там возложить цветы на могилу Неизвестного солдата.
Согласно программе визита, далее Меркель отправится в Мариинский парк на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщал "Телеграф", ранее Ангела Меркель совершила рабочий визит в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным — среди прочего, там обсуждали и вопросы Украины.
Ранее Владимир Зеленский рассказывал, чего ожидает от встречи с Ангелой Меркель.
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