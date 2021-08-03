Німеччина не буде перекривати "Північний потік-2", хоч би що там не начудила Росія: важлива для України стаття Bloomberg

Укладення угоди між Байденом і Меркель з приводу "Північного Потоку-2" породило багато розмов про те, як Німеччина повинна буде реагувати у випадку, якщо Росія все таки буде використовувати свій трубопровід в якості геополітичного зброї.

Недавня стаття на сайті "Bloomberg" розповідає про деякі нюанси ситуації, що склалася. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Президент Росії Володимир Путін стикається з проблемами і новими можливостями як на сході, так і на заході Росії.

Так, наприклад, в сусідній Білорусі президент Олександр Лукашенко стає все більш залежним від Росії, оскільки його репресії проти учасників протесту підсилюють його ізоляцію від Заходу після суперечливих президентських виборів.

Після того, як президент Джо Байден дав зрозуміти на засіданні Білого дому минулого тижня, що США підтримують лідера опозиції Світлану Тихановську, що знаходиться у вигнанні, Лукашенко в п'ятницю, 30 липня, заявив, що без коливань покличе російські війська в Білорусь для підтримки порядку, якщо буде потреба. Про це повідомляє державна служба новин "Белта".

Це те, що Путін хоче почути, оскільки Москва підкреслює свою рішучість не втратити контроль над Білоруссю, як це сталося в Україні.

Європа теж пропонує Путіну як потенціал, так і ризики.

У зв'язку з тим, що Ангела Меркель незабаром піде у відставку, Кремль розглядає Анналену Бербок, кандидата від зелених на пост канцлера на вересневих виборах в Німеччині, як загрозу своїм інтересам через її войовниче ставлення до Росії. Як і в США, в Німеччині передбачуване втручання Росії у вибори може викликати політичну реакцію.

Однак, як повідомляє Патрік Донахью, офіційні особи в Німеччині можуть не перекрити газопровід "Північний потік - 2", якщо Росія спробує використовувати його в якості геополітичного зброї. Це говорить про те, що домовленість Меркель з Байденом про покарання Росії в цьому випадку може виявитися беззубою.

Тим часом, паніка в центральноазіатських республіках, викликана швидким наступом талібів в Афганістані, привела до того, що вони звернулися до Москви з благанням про допомогу в забезпеченні безпеки своїх кордонів.

На тлі найжорстокіших репресій проти давніх критиків всередині країни, зараз, незадовго до парламентських виборів, Кремль виправдовує свої дії тим, що представляє Росію в оточенні зовнішніх загроз.

Насправді збіг обставин створює для Путіна надзвичайно сприятливі умови для просування своїх зарубіжних інтересів.

Інша стаття на тому ж сайті, посилається на слова офіційних осіб Берліна, знайомих з планами, про те, що Німеччина не має наміру закривати "Північний потік - 2", якщо Володимир Путін спробує використовувати свій трубопровід в якості геополітичного зброї.

Замість того щоб націлюватися на прямі газові зв'язки з Росією, уряд зосередиться на санкціях в масштабах усього ЄС, що є більш складним шляхом відплати проти Кремля, заявили офіційні особи, які попросили не називати їх імена, оскільки обговорення носять приватний характер.

Президент США Джо Байден намагався змусити німців вжити заходів у відповідь, якщо Путін захоче скористатися трубопроводом для підриву України. Представник уряду Меркель підтвердив, що Німеччина зобов'язана вжити заходів у разі неправильного використання трубопроводу, але відмовився повідомити додаткові відомості.

Зауваження офіційних осіб можуть зміцнити критиків Байдена в Конгресі, які говорять, що вони привернули увагу до суперечок. На цьому тижні республіканці в Сенаті пригрозили заблокувати двох кандидатів в казначейство від Байдена, якщо адміністрація не відновить санкції, спрямовані на гальмування проекту. Боб Менендес, голова комітету сенату з міжнародних відносин від Демократичної партії, заявив минулого тижня, що угоди не вдалося досягти і що "Північний потік-2" "необхідно зупинити".

Оскільки 1230-кілометрова лінія завершена на 99%, а інша частина буде завершена в серпні, загальну увагу слід переключити на те, що станеться, коли почнеться подача газу, і якщо Путін захоче закрити транзит через Україну. Якщо це станеться, то економічна дорога життя для колишньої радянської республіки буде перерізана.

Такий підхід Берліна, ймовірно, збережеться навіть після того, як Меркель залишить свою посаду після виборів 26 вересня. Підтримка російського трубопроводу поширюється по всьому політичному спектру, в той час як юридичні питання ускладнюють будь-які цілеспрямовані дії.

Армін Лашет, лідер християнських демократів після Меркель, мало відхилився від політики канцлера, що стосується проекту ПАТ "Газпром", а соціал-демократи в той же час в значній мірі підтримали енергетичне партнерство з Росією.

Представник Зелених, який вперше претендує на пост канцлера, виявився осторонь від політичного мейнстріму. Кандидат від партії Анналена Бербок обурила Кремль своєю категоричною протидією проекту.

Під час візиту до Вашингтона 15 липня Меркель підвела риску проти зусиль США щодо забезпечення жорсткого зобов'язання Німеччини завдати у відповідь удар Росії в разі зловмисних дій. Канцлер ясно дала зрозуміти, що її пріоритетом є рішення ЄС, яке вимагатиме консенсусу між 27 країнами-членами.

На питання після зустрічі, чи включають її варіанти закриття трубопроводу, Меркель відповіла: "У нас є ряд інструментів, які ми можемо реалізувати, але вони будуть реалізовані на європейському рівні, а не на рівні окремої держави Німеччини".

Меркель стверджувала, що європейська загроза санкцій є ефективним стримуючим фактором для Путіна. Після анексії Росією Криму в 2014 році, Європейський союз ввів ширші санкції і більш цілеспрямовані заходи після отруєння і ув'язнення лідера опозиції Олексія Навального.

"Це не означає, що ми повністю беззахисні з нашого боку", - заявила Меркель журналістам на прес-конференції 22 червня.

Раніше "Телеграф" писав про те, що двоє з п'яти українців вважають, що вони з росіянами - один народ.