Скачать
Середа, 28.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
СБУ затримала завербованого російською розвідкою українця: відео спецоперації
СБУ затримала завербованого російською розвідкою українця: відео спецоперації
На Прикарпатті літак впав на житловий будинок, є загиблі (фото, відео)
На Прикарпатті літак впав на житловий будинок, є загиблі (фото, відео)
Вакциновані проти COVID-19 можуть становити небезпеку: хто в зоні ризику
Вакциновані проти COVID-19 можуть становити небезпеку: хто в зоні ризику
НБУ виявив сайт, що видає себе за Систему BankID. Як не стати жертвою шахраїв?
НБУ виявив сайт, що видає себе за Систему BankID. Як не стати жертвою шахраїв?

Двоє з п'яти українців вважають, що вони з росіянами - один народ

Двоє з п'яти українців вважають, що вони з росіянами - один народ
Оновлено 18:39 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

Нещодавно у своїй статті про Україну під назвою "Про історичну єдність росіян та українців" Володимир Путін заявив, що "росіяни та українці – один народ". Опитування показали, що 41% українців погодилися з цією заявою, а 55% - ні. Про це стало відомо з соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

За його даними, 41% громадян погоджуються з цим твердженням, 55% відкидають його, а ще 4% утримались від відповіді.

Серед прихильників цієї заяви найбільше людей зі сходу України та парафіян Української православної церкви Московського патріархату – їх понад 65%. Як електорат вони найбільше симпатизують "Опозиційній платформі", "Партії Мураєва "Наші" та "Партії Шарія.

Проти цієї заяви найбільше виступили люди з заходу та греко-католики. Серед електоральних симпатій у них переважають "Європейська солідарність", "Свобода" та "Сила і честь".

Опитування провели в період 23-25 липня серед населення України. Методом телефонного інтерв’ю опитали 2500 осіб, які є старшими за 18 років. Воно охоплює територію всієї України окрім тимчасово окупованих територій.

Як повідомляв "Телеграф", днями президент РФ Володимир Путін опублікував текст про "історичну єдність" українців і росіян. Багато хто в Україні та на Заході сприйняв це як натяк на можливу загрозу вторгнення в Україну з боку Росії.

У 2014 році, після Олімпіади в Сочі, Росія під приводом захисту російськомовного населення анексувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. За період конфлікту на східній Україні загинули більше 14 тисяч осіб, більше 1,3 мільйона стали вимушеними переселенцями.

В квітні 2021 року Росія стягнула до українських кордонів 100 тисяч військ і велику частину бронетехніки, фактично шантажуючи Київ та західних партнерів. Після зустрічі президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена в червні поточного року Кремль домігся дозволу на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", який розширить вплив РФ на Європу, однак залишить Україну фактично без транзиту. У зв'язку з цим та з Олімпіадою в Токіо на Заході говорять про ймовірність нового витку агресії Кремля проти України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 34

Все по темі:

Украина, Россия, Владимир Путин, Опрос.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вакциновані проти COVID-19 можуть становити небезпеку: хто в зоні ризику
02 Як вижити в спеку без кондиціонера: поради лікарів
03 "Слугу народу" підтримують чверть виборців, ОПЗЖ - скотилася на 4-е місце (інфографіка)
04 Байден заявив про наближення великої війни і назвав конкретну причину
05 Несподівана відлига: як на Заході відреагували на зближення двох Корей
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Замість мішені - в голову: в стрілецькому клубі на очах у інструктора учень наклав на себе руки (відео 18+)
Замість мішені - в голову: в стрілецькому клубі на очах у інструктора учень наклав на себе руки (відео 18+)
Кетчуп з кабачків: простий рецепт дуже смачного соусу
Кетчуп з кабачків: простий рецепт дуже смачного соусу
У США заговорили про санкції проти Путіна, але у такого кроку є серйозна перешкода: деталі
У США заговорили про санкції проти Путіна, але у такого кроку є серйозна перешкода: деталі
Вистачить усім охочим: до кінця року Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer
Вистачить усім охочим: до кінця року Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся