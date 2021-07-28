Двоє з п'яти українців вважають, що вони з росіянами - один народ

Нещодавно у своїй статті про Україну під назвою "Про історичну єдність росіян та українців" Володимир Путін заявив, що "росіяни та українці – один народ". Опитування показали, що 41% українців погодилися з цією заявою, а 55% - ні. Про це стало відомо з соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

За його даними, 41% громадян погоджуються з цим твердженням, 55% відкидають його, а ще 4% утримались від відповіді.

Серед прихильників цієї заяви найбільше людей зі сходу України та парафіян Української православної церкви Московського патріархату – їх понад 65%. Як електорат вони найбільше симпатизують "Опозиційній платформі", "Партії Мураєва "Наші" та "Партії Шарія.

Проти цієї заяви найбільше виступили люди з заходу та греко-католики. Серед електоральних симпатій у них переважають "Європейська солідарність", "Свобода" та "Сила і честь".

Опитування провели в період 23-25 липня серед населення України. Методом телефонного інтерв’ю опитали 2500 осіб, які є старшими за 18 років. Воно охоплює територію всієї України окрім тимчасово окупованих територій.

Як повідомляв "Телеграф", днями президент РФ Володимир Путін опублікував текст про "історичну єдність" українців і росіян. Багато хто в Україні та на Заході сприйняв це як натяк на можливу загрозу вторгнення в Україну з боку Росії.

У 2014 році, після Олімпіади в Сочі, Росія під приводом захисту російськомовного населення анексувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. За період конфлікту на східній Україні загинули більше 14 тисяч осіб, більше 1,3 мільйона стали вимушеними переселенцями.

В квітні 2021 року Росія стягнула до українських кордонів 100 тисяч військ і велику частину бронетехніки, фактично шантажуючи Київ та західних партнерів. Після зустрічі президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена в червні поточного року Кремль домігся дозволу на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", який розширить вплив РФ на Європу, однак залишить Україну фактично без транзиту. У зв'язку з цим та з Олімпіадою в Токіо на Заході говорять про ймовірність нового витку агресії Кремля проти України.