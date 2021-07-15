Путін вважає Україну проектом «анти-Росія»: що думає західна преса про резонансну статтю на сайті Кремля

Президент Росії Володимир Путін нарешті опублікував своє довгоочікуване есе про "історичну єдність" росіян і українців.

Пітер Дікінсон, редактор служби оповіщення Атлантичної ради в Україні в своїй статті на сайті "AtlanticCouncil" викладає свій погляд на те, що хотів сказати Путін в своєму творі. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Цей епос з 5000 слів не містить нічого нового, але він дійсно служить важливим офіційним документом, що підтверджують безліч міфів і теорій змови, які довгий час підживлювали одержимість Путіна Україною. Це також ясно дає зрозуміти, що Путін розглядає свою триваючу агресивну кампанію проти України як історичну місію, і як благородну справу. Стаття російського лідера, аж ніяк не прагне сприяти розумінню і примиренню між двома країнами, читається як виправдання для ще більшої війни.

Протягом усього свого нескладного есе Путін вимовляє кілька завуальованих погроз і неодноразово демонструє свою зневагу до української державності. Він заявляє, що незалежна Україна "повністю є дітищем радянської епохи і в значній мірі була створена за рахунок історичних російських земель". Він докладно стверджує, що сьогоднішня Україна - це не більше ніж західний проект, спрямований виключно на підрив Росії, і порівнює зусилля України щодо побудови держави в пострадянський період зі зброєю масового знищення. Найзловісні коментарі Путіна зарезервовані для останніх кількох абзаців. "Я переконаний, що справжній український суверенітет можливий тільки в партнерстві з Росією", - зазначає він. "Врешті-решт, ми один народ".

Було б легко відхилити історично безграмотні твердження Путіна як нешкідливе політичне позерство. Але це смертельні помилки. З 2014 року в результаті російської агресії було вбито понад чотирнадцять тисяч українців і мільйони людей змушені були стати переселенцями. Росія продовжує окуповувати Крим і значну частину східно-українського Донбасу, в той час як Кремль зосередив велику кількість додаткових армійських підрозділів поблизу кордону з Україною. Коли Путін публічно заявляє, що Україна - це антиросійський проект, і яка може бути суверенною тільки за згодою Росії, міжнародне співтовариство повинне дійсно поставитися до нього дуже серйозно.

Безумовно, було б корисним, щоб міжнародне співтовариство знало причини такої одержимості Путіна Україною.

Незважаючи на більш ніж семирічну агресію Росії проти України, багато сторонніх спостерігачів все ще не можуть зрозуміти справжню природу конфлікту і не можуть зрозуміти, чому кремлівський лідер готовий заплатити таку непропорційно високу ціну, щоб запобігти втраті України. З тих пір, як на початку 2014 року почався напад на Україну, Росія зазнала послідовні хвилі санкцій. Тим часом, відносини країни з західним світом увійшли в спадну спіраль взаємної підозріливості та гібридної ворожнечі. Що є такого в Україні, що переконало Путіна втягнути весь світ в нову холодну війну?

Сам Путін частково відповідає на це питання, постійно посилаючись на центральну роль України в національній історії Росії. Схоже, він щиро розглядає Україну як неподільну частину історичного центру Росії і розглядає потенційне відступництво країни на Захід як наступний етап відступу Росії, яке почалося кілька десятиліть назад з падінням Берлінської стіни і розпадом Радянського Союзу.

Це знаходить відгук особисто у Путіна, який був очевидцем розпаду радянської влади в Центральній Європі в кінці 1980-х років. Приниження, яке він зазнав під час перебування в Східній Німеччині, залишається визначальним досвідом його політичного життя і продовжує визначати його рішення, особливо щодо України.

Починаючи з "помаранчевої революції" 2004 року, Путіна переслідувала думка про Україну, яка виступає в якості каталізатора нової продемократичної хвилі, яка в кінцевому підсумку може повалити його власний авторитарний режим. Коли українці знову вийшли на вулиці в 2014 році, він у відповідь наказав вторгнутися до Криму і в східну Україну. Ці радикальні заходи відображали переконаність Путіна в тому, що поява по-справжньому незалежної, демократичної і орієнтованої на Захід України в кінцевому підсумку створить реальну загрозу для самої Росії.

За минулі сім років мало що змінилося. Незважаючи на незаперечні докази того, що його війна проти України була провальною помилкою, Путін як і раніше категорично заперечує це. Він відмовляється визнавати активність українського народу і вважає за краще звинувачувати в усьому антиросійські змови Заходу. Цей однозначно імперіалістичний підхід до України простежується в новому есе Путіна, яке максимально наближене до оголошення війни всьому поняттю української державності.

Недавня стаття російського лідера може не сигналізувати про неминучу ескалацію бойових дій, але вона підкреслює його постійну заклопотаність Україною і непохитну рішучість не допустити повного виходу країни з кремлівської орбіти. Одержимість Путіна Україною не слабшає і залишається однією з найбільших загроз міжнародній безпеці в сучасному світі.

Поки нинішня конфронтація залишається невирішеною, не можна виключати можливість великої війни. Путін вже продемонстрував свою готовність прийняти сьогоднішню атмосферу холодної війни як плату за захист претензій Росії на Україну. За сприятливих обставин він міг би шукати більш традиційне військове рішення своєї української проблеми.

Цього літа тридцяті роковини незалежності України надають демократичному світові ідеальну можливість відповісти на недавній трактат Путіна. Президент Росії чітко заявив про свою віру в приналежність України до Росії. День незалежності України 24 серпня - ідеальний час для Заходу, щоб в рівній мірі ясно заявити, що українці мають право вибирати своє майбутнє.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський після зустрічі з Меркель звинуватив Росію в зриві переговорів "нормандської четвірки".