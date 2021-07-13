На російському курорті вибухнув готель: є загиблі і постраждалі (фото, відео)

У вівторок, 13 липня, на російському курорті Геленджик стався вибух. За попередньою інформацією, в готелі "Азалія" рвонув побутовий газ, в результаті чого постраждали люди.

За інформацією російських ЗМІ і Телеграм-каналів, вибух був дуже потужним - настільки, що всю вулицю завалило уламками і постраждали припарковані там автомобілі.

Співробітники МНС евакуювали близько 50 осіб, з яких п'ятеро отримали різні травми і були госпіталізовані.

В результаті вибуху рятувальники виявили в готелі бездиханне тіло. Особа загиблого встановлюється.

Крім того, є інформація, що під завалами залишаються люди, на пошук яких кинули велику кількість рятувальників.





Нагадаємо, в столиці Ірану - Тегерані - стався вибух. Звук доносився із західної частини парку Меллат.