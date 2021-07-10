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Столицу Ирана сотряс взрыв (фото, видео)

Столицу Ирана сотряс взрыв (фото, видео)
07:25 Сегодня Телеграф Farsnews

В столице Ирана - Тегеране, - произошел взрыв. По предварительным данным, звук взрыва слышали в западной части парка Меллат.

Об этом сообщает Farsnews.

На месте работает полиция, эксперты-взрывотехники и пожарные бригады. Звук взрыва жители Тегерана услышали утром в субботу, 10 июля. Парк Меллат, где предположительно произошел взрыв - городской парк, который находится в северной части иранской столицы. 

взрыв Иран

взрыв Тегеран

В Сети появилось видео пожара в Тегеране, но полиция заявляет, что эти два происшествия не связаны. В соцсетях и СМИ региона сообщают, что чрезвычайное происшествие случилось возле национальной телерадиовещательной станции и всему виной взрыв газа. 

 

Ранее "Телеграф" писал, что в Иране отказались выплачивать ущерб семьям погибших в авиакатастрофе МАУ.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Иран, Полиция, Взрыв, Тегеран.
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