Столицу Ирана сотряс взрыв (фото, видео)

В столице Ирана - Тегеране, - произошел взрыв. По предварительным данным, звук взрыва слышали в западной части парка Меллат.

Об этом сообщает Farsnews.

На месте работает полиция, эксперты-взрывотехники и пожарные бригады. Звук взрыва жители Тегерана услышали утром в субботу, 10 июля. Парк Меллат, где предположительно произошел взрыв - городской парк, который находится в северной части иранской столицы.

В Сети появилось видео пожара в Тегеране, но полиция заявляет, что эти два происшествия не связаны. В соцсетях и СМИ региона сообщают, что чрезвычайное происшествие случилось возле национальной телерадиовещательной станции и всему виной взрыв газа.

Ранее "Телеграф" писал, что в Иране отказались выплачивать ущерб семьям погибших в авиакатастрофе МАУ.