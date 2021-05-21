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Крушение рейса МАУ: Иран отказался выплачивать компенсации семьям погибших по решению суда

Крушение рейса МАУ: Иран отказался выплачивать компенсации семьям погибших по решению суда
15:46 Сегодня Телеграф

Иране отказались выплачивать ущерб семьям погибших в авиакатастрофе МАУ, которые подали в суд за запрос Канады отметив, что провинциальный канадский суд не обладает юрисдикцией рассматривать данный иск.

Об этом 21 мая сообщил Рейтер.

Отметим, что в результате катастрофы погибли 176 человек, 138 из которых граждане Канады.

По словам представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, канадский суд не обладает юрисдикцией в отношении этой авиакатастрофы, поскольку она произошла за пределами страны. Добавив, что данное решение не основывается на показаниях свидетелей.

По данным властей Ирана, крушение самолета произошло в январе 2020 года, после вылета из Тегерана.

Отметим, что иностранные государства в большинстве не подпадают под юрисдикцию судов Канады, но по закону 2012 года есть список стран, которые обозначают как "иностранные государства, поддерживающие терроризм", включая Иран и они попадают под юрисдикцию канадского суда.

Напомним, что 21 мая Верховном суде канадской провинции Онтарио нашли новые доказательства вины Ирана в катастрофе самолета МАУ над Тегераном.

Ранее в МИД Ирана признали, что иранские военные изначально знали, что это они сбили самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) близ Тегерана в начале 2020 года, но требовали скрывать этот факт.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Иран, Самолет, МАУ.
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