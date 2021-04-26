В СМИ попало сенсационное заявление главы МИД Ирана о крушении украинского самолета МАУ

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что иранские военные изначально знали, что это они сбили самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) близ Тегерана в начале 2020 года, но требовали скрывать этот факт.

Об этом говорится в аудиозаписи с участием Зарифа, которая попала в СМИ, в частности, к изданию "The New York Times", пишет в понедельник, 26 апреля, "Европейская правда".

Аудиозапись изначально попала к телеканалу "Iran International" со штаб-квартирой в Лондоне, который поделился файлом с "The New York Times".

На аудио записан мартовский разговор между Зарифом и экономистом Саидом Лейлазом, который не должен была быть обнародован – Глава МИД Ирана неоднократно это подчеркивал во время беседы.

В разговоре глава МИД Ирана отметил факт сокрытия сбивания авиалайнера Корпусом стражей исламской революции. Иранские военные сразу поняли, что это их ракеты попали в самолет, но признались в этом только через три дня.

Вскоре после того, как самолет был сбит, Зариф присутствовал на небольшом заседании совета национальной безопасности с двумя высшими военными командирами. По его словам, он заявил присутствующим, что мир ждет объяснений. В ответ командиры "напали" на него и сказали, чтобы он написал в Twitter, что новость о том, что самолет был сбит иранскими военными не соответствует действительности.

"Я сказал: "Если в него попала ракета, сообщите нам, чтобы мы увидели, как мы можем это решить. Бог - мой свидетель, они отреагировали на меня так, будто я отрицал существование Бога", - сказал Зариф.

Министерство иностранных дел Ирана не отрицает подлинность записи, но поставило под сомнение мотив утечки. Представитель министерства Саид Хатибзаде назвал это "неэтичной политикой" и сказал, что обнародованная часть аудиозаписи не отражает всего объема комментариев Зарифа.

Как сообщалось, в ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе США.

Через несколько часов после этого разбился украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Иран сначала объявил причиной крушения возгорание двигателя. Однако в международных СМИ обсуждается вариант о том, что украинский лайнер могла случайно сбить иранская ракета. Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении. По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, согласно даным разведки, Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

Президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

Власти Ирана сначала категорически отрицали, что самолет МАУ мог быть случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров только спустя 12 часов. Он заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается, но пока не является подтвержденной.

В итоге Иран признал свою вину в крушении украинского Boeing 737-800 не сразу, а спустя три дня после трагедии. Военные заявили, что приняли пассажирский самолет за американскую ракету.

Как ранее сообщал "Телеграф", глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал циничной попыткой Ирана скрыть реальные причины катастрофы Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), списав все случившееся на ошибку оператора системы ПВО.