Скачать
Четвер, 15.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Нічого перевіряти: у МОЗ розповіли про розслідування випадків VIP-вакцинації в Україні
Нічого перевіряти: у МОЗ розповіли про розслідування випадків VIP-вакцинації в Україні
У Києві Chevrolet влетів в самоскид, постраждала відома телеведуча - ЗМІ (відео)
У Києві Chevrolet влетів в самоскид, постраждала відома телеведуча - ЗМІ (відео)
МОЗ не виключає можливість нового локдауну в Україні, але ще є час його уникнути
МОЗ не виключає можливість нового локдауну в Україні, але ще є час його уникнути
У Харкові сталася епічна пожежа: вогонь знищив будівлю площею з два баскетбольні поля (фото, відео)
У Харкові сталася епічна пожежа: вогонь знищив будівлю площею з два баскетбольні поля (фото, відео)

Гібридна війна Мінська: які уроки дістають країни ЄС з протистояння Лукашенко

Гібридна війна Мінська: які уроки дістають країни ЄС з протистояння Лукашенко
Оновлено 06:38 Ср, 14 Липень 2021 Телеграф

Можливо, є не так багато речей, за які Західні країни могли б бути вдячними Олександру Лукашенко, але одне точно, що влітку 2021 року вони отримали хороший подарунок: майстер-клас з по агресії в сірій зоні.

Недавня стаття на сайті "Politico" розповідає про ситуацію, що склалася на кордоні Білорусі та Литви. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Від наповнення Литви мігрантами до підтримуваного урядом авіаційного піратства - білоруський президент тримає в напрузі весь інший світ в очікуванні того, які ще божевільні трюки він викине. На щастя, Білорусь не є ані багатою, ані могутньою, тому витівки її лідера є корисним випробуванням і прикладом того, як інші країни можуть спробувати нашкодити Заходу. Замість того щоб просто злитися на Лукашенка, можна подякувати йому за науку.

Більшість людей могла б розповісти вам про зусилля колишнього президента США Дональда Трампа з будівництва прикордонної стіни. Але мало хто чув, що Литва зараз теж будує стіну. Однак, на відміну від Трампа, балтійська держава ніколи не очікувала, що їм доведеться це робити, тому що люди, які шукають притулку та нелегальні мігранти зазвичай не направляються у Литву.

У минулому році прикордонники затримали на кордоні з Білоруссю 81 мігранта без документів. У 2019 їх було 46; в 2018 році - 104, а в 2017 році - 72. Проте з початку цього року ця цифра різко зросла: на 1 липня їх вже було 672 людини, які в основному стверджують, що вони іракці, хоча у багатьох не було паспортів. Вони намагаються нелегально потрапити до Литви з Білорусі. В той день агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів, "Frontex", направило своїх службовців для надання допомоги литовцям. Ефект був мінімальним. До 7-липня ще 779 мігрантів без документів перетнули білорусько-литовський кордон.

У Лукашенка дали задню з приводу "закриття кордону" з Україною

За даними литовської влади, туристичні агентства привозять іракців до Мінська для поїздки до литовського кордону. Дійсно, незабаром після того, як ЄС заборонив усім рейсам, незалежно від напрямку, перетинати повітряний простір Білорусі - після викрадення Білоруссю опозиційного журналіста Романа Протасевича ще в травні - Лукашенко пригрозив наповнити ЄС мігрантами і наркотиками. А на початку липня він пообіцяв зберегти приплив мігрантів: "Ми нікого не будемо стримувати. Зрештою, ми не їх кінцевий пункт призначення. Вони їдуть у світлу, теплу, затишну Європу".

Таким чином, Литва прийшла до висновку, що у неї немає іншого вибору, окрім як побудувати прикордонний бар'єр. Бідна Литва, вимушена витрачати дорогоцінні ресурси, щоб якось стримувати божевільного диктатора по сусідству.

Голови комітетів у закордонних справах різних західних парламентів з люттю відреагували на витівки Лукашенка, запропонувавши, серед іншого, додаткові санкції і заборону на польоти майбутнім мігрантам до Мінську. Але з іншого боку, ми також повинні бути вдячні цьому фактичному диктатору.

Якщо відкинути агітаційну тактику, Лукашенко керує країною, економіка якої виживає тільки завдяки підтримці Росії, чиє знамените сільське господарство залежить від нестійких субсидій і населення якої змушено задовольнятися ВВП на душу населення близько $ 6,4 тис. У Лукашенко можуть бути нові, новаторські карти, щоб розіграти агресію в сірій зоні, але Литва і її союзники в кінцевому підсумку переможуть. І саме тому його агресія є надзвичайно корисним уроком для Заходу.

Від ЄС вимагають покарати Лукашенка за "атаку мігрантами"

Лукашенко і його режим в Мінську не будуть останніми, хто спробує послабити Захід підривними засобами. Фактично, Росія і Китай (і в меншій мірі Іран і Північна Корея) вже роблять це. Поки вони в основному використовують менш нахабні заходи, ніж мінські, але ми не можемо припускати, що так буде завжди.

Поки реакція на подібні провокації була слабкою. Це тільки переконає ці режими, що вони на правильному шляху. Злочинні кібер-банди, що руйнують трубопроводи та супермаркети, штучні острови, побудовані на воді, на які претендують інші країни, затримання іноземних громадян за надуманими звинуваченнями - все це досить страхітливо. Але, як і Лукашенко, недружні країни можуть спробувати і більш зухвалі схеми.

Під час холодної війни західним комерційним рейсам між Азією і Європою або Північною Америкою не дозволяли здійснювати перельоти через радянський повітряний простір, що робило подорожі надзвичайно довгими. В наші дні росіяни дозволяють міжнародним авіалайнерам перетинати свій повітряний простір, і нам всім від цього краще. Але що, якщо вони приймуть інше рішення? А що, якщо це зробить Китай? Або що буде, якщо Китай припинить експорт деяких з багатьох товарів, від яких ми залежимо кожен день?

Є багато заходів, які може вжити будь-який ворожий режим, не вдаючись до війни. У цьому вся несподіваність агресії сірої зони, і Лукашенко надає нам послугу, демонструючи, що навіть старий комуніст, який жорстко дотримувався влади протягом 27 років, може мислити креативно. Ми можемо тільки уявити, на що можуть бути здатні інші.

У короткостроковій перспективі союзники Литви повинні спробувати допомогти країні впоратися з безперервними підступами Мінська. А на вихідних агентство "Frontex" оголосило, що буде надавати країні додаткову підтримку. Однак крім цього Литва і її друзі повинні подбати про те, щоб вони не забули дістати уроки з вирішального майстер-класу Лукашенко з агресії сірої зони.

Раніше "Телеграф" писав про те, що є історичною помилкою Білорусі за словами Кулеби.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
Перегляди: 270

Все по темі:

ЄС, Білорусь, нелегальні мігранти, Литва будує стіну.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Все більше хворих і менше людей видужали: свіжі дані по COVID-19 в Україні на 15 липня
02 В Україні з'явився турецький "розвідник", який захистить кордон за допомогою авіабомб (фото)
03 Путін вважає Україну проектом «анти-Росія»: що думає західна преса про резонансну статтю на сайті Кремля
04 Китай налагоджує зв'язки з талібами: як на це реагує західна преса?
05 У Києві Chevrolet влетів в самоскид, постраждала відома телеведуча - ЗМІ (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Крим і Донбас до уваги не беремо: у Путіна відзначилися зухвалою заявою про недоторканність України
Крим і Донбас до уваги не беремо: у Путіна відзначилися зухвалою заявою про недоторканність України
Авакова відправили у відставку з аплодисментами - подробиці (фото, відео)
Авакова відправили у відставку з аплодисментами - подробиці (фото, відео)
Конвоював насильника: майор поліції загинув у трагічній аварії на Донеччині (фото)
Конвоював насильника: майор поліції загинув у трагічній аварії на Донеччині (фото)
Припливли прямо на пляж: дельфіни порадували українських відпочивальників в Одесі (відео)
Припливли прямо на пляж: дельфіни порадували українських відпочивальників в Одесі (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся