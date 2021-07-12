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У Лукашенка дали задню з приводу "закриття кордону" з Україною

У Лукашенка дали задню з приводу "закриття кордону" з Україною
Оновлено 20:47 Пн, 12 Липень 2021 Телеграф

У МЗС Білорусі пояснили, що мав на увазі невизнаний міжнародною спільнотою президент країни Олександр Лукашенко, коли говорив про закриття кордону з Україною. Мовляв, це стосується тільки кримінальних елементів, а для законослухняних громадян України нічого не закриватимуть.

Про це в понеділок, 12 липня, в інтерв'ю російському телеканалу "RT" сказав глава білоруського МЗС Володимир Макей.

2 липня Лукашенко оголосив, що прикордонні війська Білорусі повністю перекрили держкордон з Україною через те, що нібито "величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь".

"Ну що значить закрили (кордон з Україною - ред). Для туристів, для звичайних громадян кордони відкриті. Те, що було сказано, що ми закриваємо кордону, означає, що з урахуванням ось тих подій, які мали місце останніми днями ... все це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів ", - сказав Макей.

Глава МЗС привів в приклад те, "що було показано по (білоруському - ред.) телебаченню останнім часом, зі зброєю, з організацією терористичних актів, анархістами і так далі".

Макей також наголосив, що закриття кордону "не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян".

"Але те, що стосується протидії організованій злочинності, спроб організувати тут терористичні акти, - тут ми будемо вживати найжорсткіших заходів", - заявив він.

У Держприкордонслужбі та МЗС України інформують, що після заяви Лукашенка від 2 липня закриття кордону з Білоруссю не було.

Нагадуємо про те, що Павло Латушко, відомий опозиціонер і учасник білоруського протесту назвав Лукашенка головною загрозою Незалежності Білорусі.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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МЗС, Україна, Білорусь, Олександр Лукашенко, Кордони.
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