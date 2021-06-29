"Історична помилка Лукашенка": Кулеба відреагував на дії Мінська

В Україні відреагували на дії Білорусі, яка на тлі санкцій Євросоюзу призупинила свою участь в ініціативі ЄС для сусідніх країн "Східне партнерство".

Цей крок глава українського МЗС Дмитро Кулеба на своїй сторінці в "Твіттері" назвав історичною помилкою білоруського лідера Олександра Лукашенка.

За словами Кулеби, можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію.

"Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім'ї народів. Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка", - переконаний міністр.

Нагадаємо, що під час зустрічі посла ЄС була заявлена "тверда позиція білоруської сторони про абсолютну неприйнятність застосування санкцій як інструменту тиску на суверенну і незалежну державу". В результаті Білорусь призупинила свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство" і відкликала свого посла.