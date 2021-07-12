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Від ЄС вимагають покарати Лукашенка за "атаку мігрантами"

Від ЄС вимагають покарати Лукашенка за "атаку мігрантами"
Оновлено 11:38 Сьогодні Телеграф

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс в понеділок, 12 липня, в Брюсселі обговорюватиме з чиновниками з ЄС нові можливі санкції щодо Білорусі.

Як повідомляє BNS, ще одне покарання для держави може послідувати через кризу в Литві, пов'язану з мігрантами, які потрапляють в країну через Білорусь.

Тільки з початку цього року литовські копи заарештували 1634 нелегалів - це в 20 разів більше, ніж за весь минулий рік. В основному, мігранти прибувають з країн Близького Сходу і Африки з Білорусі.

Ландсбергіс переконаний, що ЄС зобов'язаний стримувати "авторитарні режими від використання людей як політичного шантажу стосовно всього Євросоюзу".

"Це гібридна атака Лукашенка за посередництва Кремля, не тільки проти Литви, а й проти ЄС", - обурюються в Литві, виносячи питання на засідання.

Відзначимо, що вже зараз Європейське прикордонне агентство Frontex починає термінову операцію на литовсько-білоруському кордоні через наплив мігрантів.

Нагадаємо, Білорусь вирішила розірвати свої зв'язки з Європейським союзом, відкликавши свого посланника з Брюсселя і призупинивши участь в програмі ЄС "Східне партнерство". Цей крок нібито був відповіддю на жорсткі санкції, які блок недавно ввів проти Мінська.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Литва, Білорусь, Євросоюз, Санкції.
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