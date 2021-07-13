Зеленський після зустрічі з Меркель звинуватив Росію в зриві переговорів "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення зустрічі лідерів країн нормандського формату (Україна, Німеччина, Франція, Росія), а також звинуватив РФ у відкладанні такої зустрічі.

Про це він заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Гуманітарна політика" у вівторок, 13 липня.

За словами Зеленського, який 11 липня прибув до Німеччини для зустрічі з керівництвом країни, в тому числі канцлером ФРН Ангелою Меркель, три члени "нормандської четвірки" розуміють, що таку зустріч потрібно провести.

"Відпрацьовано кластер - це кроки по практичному втіленню в життя мінського процесу. Кластер напрацьований німецькою стороною. Погоджений Францією. І ми за. Він переданий РФ. І ми бачимо, що відкладається нормандська зустріч через РФ. Це важливо, що ми втрьох це розуміємо ", - підкреслив президент України.

Зеленський також додав, що на зустрічі з Меркель увечері 12 липня він довів, що Україна робить все, щоб нормандська зустріч відбулася.

Раніше "Телеграф" повідомляв про деталі прибуття Володимира Зеленського в Німеччину.

Також нагадуємо, що Володимир Зеленський запропонував створення ще одного формату переговорів для завершення війни на Донбасі і повернення Криму, але канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон не підтримали ініціативу українського президента, заявивши про те, що "Нормандський формат" повинен працювати далі.