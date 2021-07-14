Кремль зазнає поразки в Молдові: про що говорять результати виборів в Молдові

Партія президента Молдови, Майї Санду, схоже, отримала більшість місць в парламенті за результатами виборів, що пройшли в неділю.

Стаття на сайті "Euronews" розповідає про ситуацію в Молдові на даний момент. "Телеграф" пропонує ознайомитися з її перекладом.

Отримана більшість не дозволить проросійській опозиції країни перешкодити широкої реформістської програмі, завдяки якій Санду стала президентом в листопаді минулого року.

У неділю ввечері Санду написала у Facebook, що сподівається, що результат виборів ознаменує "кінець злодійського правління в Молдові". На той момент її партія вже набрала 47% голосів при підрахунку 90% бюлетенів.

Майя Санду перемогла Ігоря Додона, якого підтримує Росія, на президентських виборах 3 листопада 2020 року. Це стало кульмінацією чудового політичного виступу з проєвропейським посланням, яке привернуло майже дві третини громадян Молдови, які мешкають за кордоном, в основному в Європейському Союзі.

Санду пообіцяла повернути назад вектор руху, заданий Додоном, від Європи до Росії, і повернути свою країну в європейську родину. За словами Майї Санду пріоритетну увагу буде приділено поліпшенню відносин як з Брюсселем, так і з Румунією, з якою Молдова має спільний кордон, культурну і політичну історію і мову.

Часткові результати підрахунку голосів виборчої комісії Молдови призвели до того, що "Партія дії і солідарності" Санду (PAS) набрала 48% голосів при підрахунку 94% бюлетенів, що забезпечило б їй абсолютну більшість в парламенті.

Тим часом, Соціалістична партія Ігоря Додона, схоже, набрала лише 34%.

"Проблеми великі, людям потрібні результати", і "вони повинні відчути переваги чистого парламенту" і "чесного і компетентного уряду", - заявила Санду в своєму пості в Facebook, закликавши "енергію сьогоднішнього голосування направити на перетворювання Молдови".

Обидві сторони заявили, що побоюються фальсифікації, але за повідомленнями молдовських ЗМІ, були зареєстровані лише незначні порушення виборчого кодексу. Рівень участі виріс до трохи більше 48%, що зовсім трохи менше в порівнянні з попередніми виборами в законодавчі органи в 2019 році.

Раніше "Телеграф" писав про те, як Молдова допомагає Україні боротися з наслідками повені.