Молдова допомагає Україні боротися з наслідками повені

Україна отримала від Республіки Молдова допомогу для боротьби із наслідками негоди на Буковині. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Молдова передала Буковині, яка постраждала від повені, гуманітарний вантаж. Це бензопили, генератори, мотопомпи, мішки для укріплення берегів та інше обладнання, що допоможе боротися із наслідками негоди в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість наданого доброчинцями обладнання становить 40 тисяч євро.

Зазначається, що вантаж особисто супроводжував головний рятувальник Молдови – начальник Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова генерал Міхаіл Харабаджіу.

Як повідомлялося, західні області України внаслідок сильних злив потерпають від масштабної повені. На Прикарпатті загинуло три людини внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

Станом на 28 червня залишаються підтопленими понад 1,3 тисячі будинків у 95 населених пунктах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Тернопільської областей. Без електропостачання досі 11 населених пунктів у Закарпатській (9) та Івано-Франківській (2) областях.