На Заході б'ють на сполох - Росія може вже зараз напасти на Україну, як це було після Олімпіади в Сочі

Президент Росії Володимир Путін нещодавно опублікував есе "Про історичну єдність росіян і українців". Він стверджує, що росіяни і українці - один народ, що в України фальшиві кордони і що Захід розробив антиросійський проект, щоб вселити страх українцям.

Марк Темніцкі, акредитований журналіст-фрілансер, що висвітлює події в Східній Європі, в своїй статті на сайті "Atlantic Council" надає свій погляд на те, до яких агресивних дії може вдатися Росія відносно України. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

Брязкання зброєю Путіна і його антиісторичні заяви не здаються чимось новим. Він часто робив такі твердження. Президент Росії назвав розпад Радянського Союзу "справжньою трагедією" і багато працював, щоб зберегти сферу впливу Росії.

Однак деякі нові твердження в його есе повинні викликати занепокоєння. Обговорюючи конфлікт на сході України, Путін стверджує, що Києву "Донбас не потрібен". Він заявляє, що "мешканці цих регіонів ніколи не приймуть західний порядок" і що український суверенітет може бути досягнутий тільки шляхом партнерства з Росією.

Отже, Путін готується до нового вторгнення в Україну?

Можливо. Цей сценарій не такий вже надуманий, як може здатися. У квітні Росія зосередила понад 100 тис військовослужбовців на східному кордоні України. Російські війська блокували частини Чорного моря і обмежили повітряний простір поблизу окупованих Росією Донбасу і Криму. Це різке нарощування сил продемонструвало, що Москва може мобілізувати свої сили в короткі терміни, а Захід мало що може зробити, крім як виступити з суворими осудами.

Зараз у Путіна є ще один шанс нанести удар. Нове вторгнення може статися під час Олімпійських ігор в Токіо. Протягом наступних двох тижнів мільйони глядачів по всьому світу будуть стежити за ними. Він може використовувати це як вікно можливостей, поки весь світ буде дивитися Олімпіаду.

Це буде не перший випадок, коли Путін покладається на спортивні заходи, щоб зробити якісь агресивні дії за межами РФ. Більше десяти років закордонні кампанії Росії збігалися з різними спортивними заходами.

Спочатку це були Олімпійські ігри 2008 року в Пекіні. 8 серпня, серед церемонії відкриття і загального шуму, сталася жахлива історія. Південноосетинські сепаратисти оточили грузинське місто Цхінвалі. Російські частини також наступали на місто. Почалися важкі бої, і міжнародне співтовариство було захоплено зненацька. Західні лідери не поспішали реагувати, і на той час, коли вони запропонували свою допомогу, Росія окупувала Абхазію і Південну Осетію. Ці регіони досі залишаються захопленими.

Два роки по тому Росія зробила це знову. Влітку 2010 року мільйони футбольних фанатів дивилися чемпіонат світу з футболу. 32 команди з усього світу зібралися на найпрестижнішу міжнародну нагороду, і мільйони вболівальників з тривогою спостерігали, як змагаються їх національні команди.

Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко посварився з Путіним через поставки природного газу з Росії в Білорусь. Росія припинила поставки природного газу в Білорусь після того, як Мінськ не заплатив. Це стало серйозною проблемою для європейського континенту, оскільки Росія експортувала "приблизно 20 відсотків свого газу в Європу через Білорусь". Гюнтер Еттінгер, в той час комісар Європейського союзу з енергетики, заявив, що суперечка між Білоруссю і Росією була "атакою" на Європейський союз. Хоча в кінцевому підсумку питання було вирішене, він підкреслив залежність Європи від російського газу.

До 2012 року агресивні дії Росії під час спортивних заходів стали повністю передбачуваними. Поки Захід з нетерпінням чекав Олімпійських ігор в Лондоні, Росія активізувала свою участь в сирійському конфлікті. У літні місяці Росія продавала зброю президенту Сирії Башару аль-Асаду, що допомогло зміцнити позиції Асада над сирійськими повстанськими силами. Потім, коли почалися Олімпійські ігри, конфлікт в Сирії загострився. У день відкриття Олімпійських ігор в Лондоні, було вбито понад 100 мирних жителів, і між урядом Асада і сирійськими повстанцями розгорілася серія тривалих боїв. Ця ескалація також змусила Організацію Об'єднаних Націй відкликати своїх спостерігачів з Алеппо з побоювань за їх безпеку.

Найтяжчий злочин Росії відбувся під час Олімпійських ігор в Сочі в 2014 році. Перед іграми президент України Віктор Янукович відмовився від свого рішення підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом і, в кінці кінців, був змушений тікати, коли вся країна вибрала курс на західну інтеграцію.

У Росії були інші плани. Під час зимових Олімпійських ігор Росія зібрала в Сочі великі сили безпеки для захисту спортсменів і високопоставлених осіб на Іграх. Поки світ відволікся на ігри, в Крим вторглися великі невідомі військові сили. Хоча ці солдати не носили військових відзнак, вони були швидко впізнані як російські. Протягом декількох тижнів Росія незаконно анексувала Крим в України, лукаво стверджуючи, що вона прийшла на допомогу етнічним росіянам і російськомовним мешканцям Криму. Потім, в квітні 2014 року, озброєні бойовики в Донецьку і Луганську штурмували адміністративні будівлі, і Верховна Рада оголосила антитерористичну операцію в цих регіонах. Ці події привели до конфлікту на Донбасі. На сьогоднішній день більше 14 тис людей загинуло і майже 1,3 мільйона стали переміщеними особами.

У міру того як Росія розширювала свою участь в конфлікті в Україні, Путін також повністю підтримав справу Асада. Влітку 2016 року російські сили і радники були розгорнуті для допомоги в кампанії Асада в Алеппо. Російські війська билися пліч-о-пліч з силами Асада. Російська Федерація також почала повідомляти про втрати в ході цих боїв. У міру посилення бойових дій світ був зайнятий Олімпійськими іграми в Ріо-де-Жанейро в 2016 році. Це дозволило росіянам диктувати хід гри на сирійському полі бою. Сили Асада домоглися певних успіхів проти повстанських сил, і Росія стала "вирішальною силою" під час конфлікту.

Втручання Росії не обмежувалося тільки Європою і Азією. Під час чемпіонату світу з футболу 2018 року мільйони футбольних уболівальників спостерігали, як Російська Федерація приймала змагання, в той час як російські політичні лідери активно працювали з лівійськими повстанцями. Росія надала економічну і військову допомогу командиру повстанців Халіфі Хафтару, і чемпіонат світу з футболу співпав з битвою при Дерні. В ході цієї битви було вбито більше 30 лівійців.

З огляду на цю тривалу практику російського втручання під час великих спортивних заходів, наступне вторгнення Путіна в Україну може збігтися з Олімпійськими іграми в Токіо. По-перше, есе Путіна про Росію і Україну дуже своєчасне. Ми знаємо, що Путін піде на все, щоб забезпечити об'єднання Росії і України або зруйнувати Україну як єдину державу. По-друге, погода на сході України сприяє новому наступу Росії. За словами військових експертів, весна на сході України відома як грязьовий сезон. Це ускладнило б Кремлю перекидання своєї важкої техніки на Донбас, але з посушливим літом цілком можливо, що пересування російських військ у східного кордону України в квітні 2021 року було передвісником того, що може статися. Або він може розгорнути додаткові сили в Чорному морі або захопити острів Зміїний, як попереджають аналітики київського Центру оборонних стратегій. Нарешті, Захід був стурбований боротьбою за газопровід "Північний потік - 2". Оскільки кілька європейських держав продовжують виступати проти завершення будівництва трубопроводу, США і Німеччина недавно виступили зі спільною заявою щодо "Північному потоку - 2". Відволікаючі фактори сприяють Путіну.

Заходу було б розумно поспостерігати за поведінкою Росії під час Олімпійських ігор в Токіо. Новий наступ Росії призведе Захід в стан підвищеної бойової готовності, і західні офіційні особи повинні бути готові до цього потенційного сценарію. В іншому випадку це вторгнення може стати катастрофічним для Європи і смертельним для України.

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