СБУ затримала завербованого російською розвідкою українця: відео спецоперації

У Черкаській області 28 липня контррозвідники СБУ викрили агента російської військової розвідки - Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

Про це в середу повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Правоохоронці затримали агента, коли той отримував секретну інформацію про один зі складів артилерійських боєприпасів регіону.



Як з'ясували оперативники, зловмисником виявився житель Черкаської області, якого завербувала російська спецслужба, коли той перебував на території РФ.

Основним його завданням був збір і передача інформації про військові стратегічні об'єкти, повідомляє українська спецслужба.

Крім того, для виконання вказівок російських агентів, найманець намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Збройних сил України.

Контррозвідники і слідчі СБУ з'ясували, що шпигунові вдалося вже кілька разів зібрати відомості, в тому числі з обмеженим доступом, про місця розташування артилерійських складів на території регіону, режим їх охорони, перелік і кількість боєприпасів, що зберігаються на них.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Зараз Черкаська обласна прокуратура вирішує питання про звернення до суду з метою обрання йому запобіжного заходу.

Раніше естонська розвідка назвала найбільш ймовірну територію, звідки Росія може вторгнутися в Україну.