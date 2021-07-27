Росія закликає до завершення конфлікту в Лівії: Які її справжні наміри?

На другий Берлінській конференції по Лівії, яка відбулася 23 червня, Росія (як і інші учасники) підтвердила свої попередні заклики щодо "надійних кроків в напрямку ліквідації збройних груп і ополченців усіма сторонами".

В недавній статті на сайті "Atlantic Council" Марк Н. Кац, професор державного управління і політики в Університеті Джорджа Мейсона і старший науковий співробітник Атлантичної ради ділиться своїми поглядами на політику Росії в Лівії та інших гарячих точках планети. "Телеграф" пропонує вам для ознайомлення переклад цього матеріалу.

Одна з "озброєних груп і ополченців", присутніх в Лівії, - це російська приватна військова компанія Вагнера. Чи означає це, що Москва дійсно має намір вивести Вагнера зі східної Лівії?

Не виключено, що це станеться. Але більш імовірно, що Москва збереже військову присутність в Лівії в тій чи іншій формі.

Перш ніж аналізувати причину, потрібен короткий огляд ситуації. Після падіння Каддафі в 2011 році і розколу Лівії між конкуруючими угрупованнями, основний поділ в Лівії стався між Урядом національної згоди (УНЗ), що базується в західній Лівії, і його опонентами на чолі з Халіфою Хафтаром, який називає себе "Фельдмаршал". Хафтар отримав підтримку як сусіднього Єгипту, так і Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) (крім інших), в той час як УНЗ отримав підтримку Туреччини і Катару. ПВК Вагнера (послуги якої, як передбачається, оплачують ОАЕ) знаходяться на сході Лівії, підтримуючи Хафтара. При цьому цікавим є той факт, що Росія також визнала урядом Лівії УНЗ і підтримувала з ним хороші робочі відносини.

В рамках процесу врегулювання лівійського конфлікту було створено Уряд національної єдності (УНЄ), який нібито об'єднав УНЗ на заході і підтримувану Хафтаром Палату представників на сході, яка раніше порвала з УНЗ. "Відповідний персонал" з лівійських ополченців, які підлягають розпуску, має бути інтегрований "в цивільні, силові і військові державні інститути на індивідуальній основі" відповідно до угоди Берлінської конференції. Але зовсім не ясно, чи підкориться Хафтар офіційній лівійській армії, що базується на заході, і чи будуть ті раді бачити його і його армію.

Росія підтримала процес розв'язання лівійського конфлікту під егідою ООН. Саме в цьому контексті Москва погодилася на розпуск збройних формувань і ополченців в Лівії. Однак Туреччина вже дала зрозуміти, що не має наміру виводити власні збройні сили із західної Лівії, оскільки вони були запрошені туди міжнародно визнаним (в тому числі і Росією) УНЗ. І, якщо турецькі сили залишаться в західній Лівії, здається сумнівним, що Москва виведе ПВК Вагнера зі східної Лівії.

Але чи може Москва зберегти військову присутність в Лівії, якщо вона погодилася з розпуском збройних груп і ополченців в Лівії? Так, може.

Для початку слід зазначити, що, хоча Путін іноді заявляв про виведення російських військ з Сирії в тій чи іншій формі, однак цього не сталося. Таким чином, угода Росії про розпуск збройних груп і ополченців в Лівії може не відображати реального наміру Росії вивести ПВК Вагнера з Лівії.

Крім того, сам Путін заявив, що Вагнер не має відношення до російського уряду і що російський уряд не платить Вагнеру. В цьому випадку Москва може заявити, що не несе відповідальності за ліквідацію присутності Вагнера в Лівії. І поки Хафтар хоче, щоб Вагнер залишався, сумнівно, що хтось зможе змусити його піти, навіть за підтримки Туреччини.

Крім того, також можливо, що Росія зможе переконати УНЗ запросити російські збройні сили для офіційного перебування в Лівії, подібно тому як УНЄ запросив Туреччину. УНЄ може побажати це зробити, оскільки це дасть їм додатковий захист від Хафтара - принаймні, на це можна сподіватися. Тоді Москва могла б побажати, щоб Вагнер залишив Лівію, якщо УНЗ офіційно запропонує російським збройним силам мати одну або кілька баз. Або Росія могла б відправити свої офіційні збройні сили в Лівію на запрошення УНЗ, залишивши там ПВК Вагнера, щоб допомогти Хафтару.

Деяким це може здатися неймовірним, але підхід Путіна до конфлікту між протиборчими сторонами в інших частинах регіону полягав в тому, щоб підтримати обидві сторони - в деякій мірі - щоб мати важелі впливу на них усіх. Навіть в Сирії, де Москва рішуче підтримує режим Асада, Росія намагається балансувати між двома групами антагоністів: Іраном та Ізраїлем, Туреччиною і сирійськими курдами. В Ємені у Москви хороші відносини з підтримуваними Іраном хуситами, підтримуваним Саудівською Аравією урядом Хаді і підтримуваними ОАЕ південними сепаратистами. А в Афганістані Москва підтримує хороші відносини як з урядом Кабула, так і з талібами. Так що для Москви немає нічого незвичайного в підтримці протиборчих сторін в Лівії.

Процес врегулювання лівійського конфлікту може повністю зірватися, і в цьому випадку ні російська сторона, ні будь-яка інша зовнішня сторона, яка підтримує ту чи іншу сторону в Лівії, навряд чи припинить свою участь там. Дійсно, такий результат здається більш ймовірним, ніж будь-який інший. Однак навіть якщо процес дійсно продовжиться, то найімовірніше, що Росія збереже в якійсь формі військову присутність в Лівії, а не припинить її - незалежно від того, на що Москва могла погодитися на офіційному міжнародному рівні.

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