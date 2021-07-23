У курортній Туреччині - стихійне лихо: людей вивозять на човнах (фото, відео)

Циклон, який обрушив проливні дощі на одну з найпопулярніших країн для туристів з України - Туреччину, спровокував сильні повені в провінціях Різо (місто на Чорному морі) і Артвин на північному сході Туреччини.

За інформацією Hurriyet, зараз на узбережжі Чорного моря проводиться рятувальна операція і евакуація місцевих жителів, яких вивозять на надувних човнах.

Повідомляється, що через екстремальний дощ і повені річка Архаві вийшла з берегів, тому районний центр і сільські дороги опинилися під водою.

На момент виходу новини є інформація про порятунок 200 людей, двоє з яких постраждали. На щастя, в результаті стихії ніхто не загинув. Зараз спецслужби намагаються відкачати воду, а пересування по місцевості можливе лише вплав.

Нагадаємо, в китайському місті Чженчжоу випала рекордна кількість опадів і загинули 12 осіб, у зв'язку з чим штаб по боротьбі з повенями і посухою підвищив рівень екстреного реагування до максимального.