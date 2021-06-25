Скачать
П'ятниця, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
"Йде політична гра": батько Протасевича розкрив подробиці у справі сина
"Йде політична гра": батько Протасевича розкрив подробиці у справі сина
Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу
Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу
У МОЗ похвалилися рекордом по зробленим щепленням від коронавірусу
У МОЗ похвалилися рекордом по зробленим щепленням від коронавірусу

В Африці затримали російських «зелених чоловічків» - ті прикинулися туристами

В Африці затримали російських «зелених чоловічків» - ті прикинулися туристами
Оновлено 23:09 Сьогодні Телеграф

Африка становить певний політичний і економічний інтерес для Росії. Це пояснює присутність "військових інструкторів" і "зелених чоловічків" в деяких країнах цього регіону.

Агентству Reuters стали відомі подробиці затримання групи росіян в Республіці Чад.

У середу, 23 червня, в північній частині Республіки Чад, де армія бореться з вторгненням повстанців з Лівії, поліція затримала групу росіян, які заявили, що вони є туристами, які приїхали подивитися визначні пам'ятки в пустелі Сахара.

За словами представника національної поліції Амана Іссака Азіна 10 росіян були затримані недалеко від міста Фая-Ларгау.

Представник поліції заявив, що вони не порушували ніяких законів і не були арештовані, але були затримані, тому що вони перебували в зоні бойових дій. Пізніше їх евакуювали до столиці Нджамену заради їх безпеки.

Один з росіян, Олексій Камерзанов, заявив: "На цей раз ми вирішили відвідати Республіку Чад, тому що це дуже цікаво".

"Мандрівники рідко відвідують Республіку Чад, тому що це не звичайний маршрут в Африці, але я перевірив і побачив, що Чад дуже багатий природними пам'ятками", - пояснив він.

За словами Камерзанова, серед об'єктів їх маршруту було плато Еннеді. Плато є частиною масиву Еннеді, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відомого своїми вражаючими скелями та наскельними малюнками, вік яких налічує 7000 років.

Район, де були затримані росіяни, знаходиться недалеко від того місця, де армія Чаду боролася з повстанцями в квітні і травні. Під час цього конфлікту загинув президент Ідрісс Дебі, коли приїхав проінспектувати лінію фронту. Пізніше в травні військові заявили про перемогу над повстанцями.

В останні місяці присутність росіян в Африці стала предметом численних міркувань.

Раніше повідомлялося, що Росія направила підрядників з забезпечення безпеки в сусідню Центральноафриканську Республіку (ЦАР) ще в 2018 році, що, на думку аналітиків, є частиною стратегії з боротьби з західними збройними силами, розгорнутими на континенті.

Також троє росіян, які брали участь у цій військовій місії, були вбиті під час інциденту в травні, коли війська з ЦАР і Чаду зіткнулися на прикордонному посту.

У Лівії російські найманці підтримують Лівійську національну армію східного командувача Халіфи Хафтара. Всі ці дані наводяться в доповіді групи експертів ООН.

Цікаво, що раніше в ЦАР зняли і показали пропагандистський фільм про російських найманців з ПВК "Вагнера", яку пов'язують з Кремлем. За іронією долі, кінокартину назвали "Турист".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
Перегляди: 39

Все по темі:

Африка, Вагнер, ЦАР, Чад, Росія, ПВК, найманці.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кому не потрібні щеплення від Covid-19: вчені оприлюднили цікаві результати нового дослідження
02 Дельта-штам коронавіруса косить молодь: хто в зоні ризику
03 Похолодання на вихідних несе в Україну зливи, град, шквали та ймовірність смерчів: прогноз синоптика
04 Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
05 "Йде політична гра": батько Протасевича розкрив подробиці у справі сина
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Підлітків охопив черговий челлендж з TikTok: страждають автомобілісти по всій Україні (відео)
Підлітків охопив черговий челлендж з TikTok: страждають автомобілісти по всій Україні (відео)
&quot;Вони все ще в заручниках&quot;: Тихановська пролила світло на звільнення з СІЗО Протасевича і Сапеги
"Вони все ще в заручниках": Тихановська пролила світло на звільнення з СІЗО Протасевича і Сапеги
Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)
Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)
Погода на День Конституції: Укргідрометцентр дав прогноз
Погода на День Конституції: Укргідрометцентр дав прогноз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся