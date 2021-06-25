В Африці затримали російських «зелених чоловічків» - ті прикинулися туристами

Африка становить певний політичний і економічний інтерес для Росії. Це пояснює присутність "військових інструкторів" і "зелених чоловічків" в деяких країнах цього регіону.

Агентству Reuters стали відомі подробиці затримання групи росіян в Республіці Чад.

У середу, 23 червня, в північній частині Республіки Чад, де армія бореться з вторгненням повстанців з Лівії, поліція затримала групу росіян, які заявили, що вони є туристами, які приїхали подивитися визначні пам'ятки в пустелі Сахара.

За словами представника національної поліції Амана Іссака Азіна 10 росіян були затримані недалеко від міста Фая-Ларгау.

Представник поліції заявив, що вони не порушували ніяких законів і не були арештовані, але були затримані, тому що вони перебували в зоні бойових дій. Пізніше їх евакуювали до столиці Нджамену заради їх безпеки.

Один з росіян, Олексій Камерзанов, заявив: "На цей раз ми вирішили відвідати Республіку Чад, тому що це дуже цікаво".

"Мандрівники рідко відвідують Республіку Чад, тому що це не звичайний маршрут в Африці, але я перевірив і побачив, що Чад дуже багатий природними пам'ятками", - пояснив він.

За словами Камерзанова, серед об'єктів їх маршруту було плато Еннеді. Плато є частиною масиву Еннеді, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відомого своїми вражаючими скелями та наскельними малюнками, вік яких налічує 7000 років.

Район, де були затримані росіяни, знаходиться недалеко від того місця, де армія Чаду боролася з повстанцями в квітні і травні. Під час цього конфлікту загинув президент Ідрісс Дебі, коли приїхав проінспектувати лінію фронту. Пізніше в травні військові заявили про перемогу над повстанцями.

В останні місяці присутність росіян в Африці стала предметом численних міркувань.

Раніше повідомлялося, що Росія направила підрядників з забезпечення безпеки в сусідню Центральноафриканську Республіку (ЦАР) ще в 2018 році, що, на думку аналітиків, є частиною стратегії з боротьби з західними збройними силами, розгорнутими на континенті.

Також троє росіян, які брали участь у цій військовій місії, були вбиті під час інциденту в травні, коли війська з ЦАР і Чаду зіткнулися на прикордонному посту.

У Лівії російські найманці підтримують Лівійську національну армію східного командувача Халіфи Хафтара. Всі ці дані наводяться в доповіді групи експертів ООН.

Цікаво, що раніше в ЦАР зняли і показали пропагандистський фільм про російських найманців з ПВК "Вагнера", яку пов'язують з Кремлем. За іронією долі, кінокартину назвали "Турист".