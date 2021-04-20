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Новоизбранного президента Чада убили прямо на передовой

Новоизбранного президента Чада убили прямо на передовой
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Недавно избранный президент Чада Идрисс Деби умер после полученных ран во время нахождения на передовой.

Об этом сообщила национальная армия страны.

Примечательно, что сразу после 6 победы Деби на выборах, с 79,3% голосов 18 апреля, уже 19 апреля сообщили о его смерти.

По словам представителя армии генерала Азема Бемрандуа Агуны, военные отступили из-за колонны повстанцев, которые наступали на столицу Нджамену.

По информации руководителя кампании президента Махамата Зена Бада, ожидалось, что президент Чада произнесет победную речь, но он решил посетить солдат на передовой.

В свою очередь, солдаты подверглись нападению боевиков, которые прибыли из Ливии и намеревались избавить страну от 31-летнего правления Деби.

Отметим, что он был ранен на поле боя еще 18 апреля и доставлен в столицу на вертолете пролетев 400 км.

Напомним, что в марте президент Танзании Джон Магуфули скончался от сердечной болезни в Дар-эс-Саламе.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Чад, Идрисс Деби.
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