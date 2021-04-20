Новоизбранного президента Чада убили прямо на передовой

Недавно избранный президент Чада Идрисс Деби умер после полученных ран во время нахождения на передовой.

Об этом сообщила национальная армия страны.

Примечательно, что сразу после 6 победы Деби на выборах, с 79,3% голосов 18 апреля, уже 19 апреля сообщили о его смерти.

По словам представителя армии генерала Азема Бемрандуа Агуны, военные отступили из-за колонны повстанцев, которые наступали на столицу Нджамену.

По информации руководителя кампании президента Махамата Зена Бада, ожидалось, что президент Чада произнесет победную речь, но он решил посетить солдат на передовой.

В свою очередь, солдаты подверглись нападению боевиков, которые прибыли из Ливии и намеревались избавить страну от 31-летнего правления Деби.

Отметим, что он был ранен на поле боя еще 18 апреля и доставлен в столицу на вертолете пролетев 400 км.

Напомним, что в марте президент Танзании Джон Магуфули скончался от сердечной болезни в Дар-эс-Саламе.