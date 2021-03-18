В Танзании после COVID-19 умер президент, призывавший к молитвам вместо борьбы с пандемией

Президент Танзании Джон Магуфули скончался от сердечной болезни в Дар-эс-Саламе.

Об этом 17 марта вечером сообщил вице-президент страны Самиа Сулуху.

Данным сообщением окончились поиски президента, которого не видели несколько недель из-за его плохого состояния здоровья.

Магуфули не был тем человеком, который отсутствует на публике так долго, поскольку он регулярно ходит в церковь, регулярно появляется на телевидении и в соцсетях.

BREAKING: Tanzanian President John Pombe Magufuli is dead. Vice president Samia Suluhu says Magufuli succumbed to heart disease in Dar Es Salaam #RIPMagufuli pic.twitter.com/h9fl8ZpHYQ — The African Voice (@teddyeugene) March 17, 2021

Согласно предоставленным данным, 61-летний президент накануне заболел коронавирусом и проходил лечение в Кении. Магуфи перенес сердечный приступ после чего отправился в Индию для дальнейшего лечения.

В то же время власти неделями отказывались комментировать его местонахождение, даже когда поступали сообщения о его смерти.

Стоит отметить, что танзанийский президент всегда отказывался признать тот факт, что Covid-19 существует и смертельно опасен. Он не поощрял соблюдение протоколов безопасности, призывая людей молиться и считать вирус дьявольским.

При том, что главный помощник президента умер от Covid-19 через несколько часов после того, как вице-президент Занзибара скончался от коронавируса. Магуфули еще в 2020 году объявлял Танзанию страной "свободной от коронавируса", отметив, что цель была достигнута благодаря молитвам граждан.

Стоит напомнить, что 6 марта на 91-летний актер театра и кино Сморчков Николай скончался от коронавируса.