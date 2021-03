В Танзании после COVID-19 умер президент, призывавший к молитвам вместо борьбы с пандемией

Президент Танзании Джон Магуфули скончался от сердечной болезни в Дар-эс-Саламе.

Об этом 17 марта вечером сообщил вице-президент страны Самиа Сулуху.

Данным сообщением окончились поиски президента, которого не видели несколько недель из-за его плохого состояния здоровья.

Магуфули не был тем человеком, который отсутствует на публике так долго, поскольку он регулярно ходит в церковь, регулярно появляется на телевидении и в соцсетях.

BREAKING: Tanzanian President John Pombe Magufuli is dead. Vice president Samia Suluhu says Magufuli succumbed to heart disease in Dar Es Salaam #RIPMagufuli pic.twitter.com/h9fl8ZpHYQ