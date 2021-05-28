Фільм про "подвиги" найманців в Африці підтвердив зв'язок ПВК "Вагнера" з Кремлем

Існування приватних військових компаній в сучасній Росії на офіційному рівні не підтверджується. Тим більше не визнається їхня робота на силові відомства РФ, проте, інформація про події, пов'язані з ними, не раз публікувалася в світових ЗМІ. Зовсім недавно відбулася прем'єра фільму, що розповідає про роботу російських найманців в Африці.

Видання CNN в своїй статті: "Африканські подвиги російських найманців Вагнера відображені на великому екрані" розповідає про цей фільм й обставини з ним пов'язані. "Телеграф" представляє вам повний її переклад.

Там були всі ознаки голлівудської прем'єри: великий натовп, гігантський екран і навіть червона килимова доріжка.

Але великобюджетний фільм, нещодавно дебютував на стадіоні Бартелемі Боганда в Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки (ЦАР), був не останнім епізодом у всій цій історії.

Понад 10 тисяч людей, що розташувалися на бетонних сидіннях стадіону, прийшли подивитися на щедрий уривок російської пропаганди: "Турист" - фільм, який прославляє місію так званих "військових інструкторів" в ЦАР, дубльований на місцеву мову Сонг.

Однак в цьому фільмі є набагато більше, ніж гучні вибухи, великокаліберна зброя і красиві кадри африканських джунглів. У ньому чітко показано, як різні нитки російського впливу на африканському континенті, як не дивно, злилися воєдино.

Як повідомляє CNN, ці російські "військові інструктори" насправді є частиною групи найманців Вагнера, секретної приватної військової компанії, яка, як вважається, пов'язана з Євгеном Пригожиним, олігархом, настільки близьким до Кремля, що він відомий як "кухар" президента Володимира Путіна.

ЦАР була одним з головних театрів для солдатів удачі Вагнера. Республіка багата природними ресурсами і політично нестабільна. Повстанські угруповання суперничають з президентом Фостеном Аршанж-Туадера і його урядом з моменту виборів в грудні минулого року.

Портрет в рожевих тонах

"Турист" починається зі спогадів про російських найманців, які зазнали сильної атаки з боку групи повстанців в Центральній Африці.

Повстанці зображені як різношерстий натовп бандитів, що з'являються з бушу на мотоциклах, щоб стріляти в місцеве населення і грабувати поліцейські ділянки. У різкому контрасті російські показані як захисники нації, яких менше за чисельністю, але вони відважно борються наперекір всьому.

Як і має бути на початку класичного фільму про війну повстанці здобувають перемогу: головний герой фільму, відомий тільки по позивному "Турист", лежить на землі, з рота ллється кров, він, мабуть, важко поранений.

Потім дія переноситься на кілька днів назад, даючи глядачам наївний погляд на роботу росіян в ЦАР, відбиття атак повстанців разом з їх партнерами з місцевих збройних сил і зрив їх плану штурму столиці і повернення колишнього президента Франсуа Бозізе на пост.

Російські персонажі всюди протиставляються іншим західним державам в ЦАР, причому один з найманців каже: "Американці кажуть, що вони борються за демократію; росіяни борються за справедливість ".

Передбачається, що російські "інструктори" знаходяться в ЦАР для тренувальних цілей, а не для бойових дій на передовій, хоча, схоже, вони більше борються, ніж тренуються.

Це відображає ситуацію в реальному світі: міжнародне співтовариство знає, що найманці можуть проходити деяку підготовку, але вони також беруть активну участь в бойових діях.

Гостросюжетний військовий фільм "Турист" з художньої літератури перетворився в фільм, заснований на реальних подіях.

Ми бачимо, як війська прибувають на літаку російських ВПС Іл-76 в аеропорт М'Поко в Бангі, і нам дають зрозуміти, що "інструкторів" неодноразово привозили в країну і вивозили з неї.

Військово-повітряні сили Росії доставляють партії зброї і групи "інструкторів" із січня 2018 року - з дозволу ООН, який зняв ембарго на поставки зброї в країну.

Нещодавно представник уряду ЦАР підтвердив, що ще 300 російських військових інструкторів знаходяться зараз в країні в "подвійній якості".

А ще є високий, м'язистий, бритоголовий інструктор, який дивно нагадує Дмитра Уткіна, засновника групи Вагнера і найближчого соратника Пригожина. Уткін потрапив під санкції США за допомогу проросійським сепаратистам в Україні.

Пригожин заперечує будь-які зв'язки з ПВК Вагнера, але і він також піддався санкціям з боку США за фінансування Агентства інтернет-досліджень, яке втрутилося в президентські вибори 2016 року.

Особистість фінансових спонсорів фільму "Турист" настільки ж незрозуміла, як і тих, хто стоїть за самою групою Вагнера. На веб-сайті фільму немає подробиць про те, хто його фінансував, просто йдеться про те, що авторські права належать компанії Tourist Film Group.

Але в перших титрах фільму є посилання на студію під назвою "Паритет Медіа". Дружина Пригожина Любов Пригожина вважалася власницею компанії під назвою "Паритет", писала петербурзька газета "Фонтанка".

Російське незалежне видання, що базується в Латвії і недавно назване Кремлем "іноземним агентом" (мова про "Медузу" - Авт. ), поспілкувалося з трьома особами, пов'язаними з фільмом, і всі вони заявили, що Пригожин фінансував фільм, і що, за словами одного зі співрозмовників, це було спробою "обілити образ Вагнера".

Ще одна підказка, натякає на причетність Пригожина до "Туристу", - це поява у фільмі Сета Віреду. Сет Віреду - керівник філії "фабрики тролів" в Африці. Саме його ім'я було названо CNN в результатах розслідування діяльності даної організації в 2020 році.

У "Туристі" Віреду, який раніше жив в Росії і говорив російською, за словами декількох його співробітників, грає роль священика, який хоче повернути колишнього президента Бозізе до влади.

Поява Віреду в пов'язаному з Пригожиним фільмі про Вагнера не може бути випадковим. Схоже, це відвертий троллинг - середній палець Заходу.

Прославлення "військових інструкторів"

За кадром зв'язки Кремля, Пригожина, Вагнера і "Туриста" поглиблюються.

В ту п'ятницю ввечері в Бангі на невеликій платформі під гігантським екраном стояв Максим Шугалей. Відомий політичний стратег, пов'язаний з Кремлем, Шугалей працює в російській організації під назвою Фонд захисту національних цінностей (ФЗНЦ).

Шугалей і його перекладач Самер Суейфан були заарештовані в Лівії в 2019 році за політичне втручання і зустріч із Саїфом аль-Ісламом Каддафі, сином колишнього правителя країни Муаммара Каддафі. Їх випустили в грудні 2020 року. Незабаром після цього про їх перебування в лівійській в'язниці було знято фільм під назвою "Шугалей", за ним вийшов "Шугалей 2".

Обидва фільми з'являються на сайті ФЗНЦ; їх ілюстрації, трейлери і навіть назви схожі на фільм "Турист".

Згідно з повідомленнями РІА ФАН, пов'язаного з Пригожиним ЗМІ, Шугалей сказав глядачам в Бангі: "Я хотів донести до жителів ЦАР, що в світі немає релігійної ворожнечі, є бандити, які використовують віру людей, щоб виправдати свої злочини ... фільм" Турист" допоможе вашій країні об'єднатися, згуртуватися і не воювати один з одним".

"Турист" - це спроба, принаймні, частково поліпшити сприйняття найманців Вагнера в ЦАР.

У недавньому звіті ООН говориться, що російські найманці здійснювали порушення прав людини в ЦАР разом з урядовими військами, коли протистояли повстанським угрупованням, Але ці факти Валерій Захаров, радник з національної Безпеки ЦАР, заперечує.

У фільму є й інша мета: прославити роботу цих "військових інструкторів" перед російською аудиторією. Фільм дебютував на російському телебаченні 19 травня, через п'ять днів після прем'єри в Бангі.

"Турист", можливо, назавжди закарбував діяльність групи Вагнера. Але нехай ця назва нікого не вводить в оману - цей фільм має приблизно таке ж відношення до туризму, як і візит двох росіян, звинувачених у вбивстві нервово-паралітичним газом, до собору Солсбері. (Йдеться про офіцерів ГРУ Петрові і Баширова, підозрюваних у спробі замаху на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Великобританії в Солсбері - прим. ред.)