Байден заявив про наближення великої війни і назвав конкретну причину

Президент США Джо Байден заявив про реальну загрозу з боку РФ і Китаю і не виключив, що Штати можуть вступити в "перестрілку" в разі серйозної кібератаки на країну.

Про це повідомляє інформагентство Reuters.

За інформацією ЗМІ, пріоритетною в порядку денному адміністрації Байдена кібербезпека стала після серії атак на найбільші компанії: по управлінню мережею - SolarWinds, по переробці м'яса - JBS, на розробників програмного забезпечення Kaseya й інші.

Крім того, що ці компанії зламали, так це вплинуло ще й на запаси палива і продуктів в деяких штатах країни.

Байден вважає, що США таки потрапить в війну і влаштує бій "з великою державою, що стане результатом кібер-прориву і буде збільшуватися в геометричній прогресії".

Раніше президент США Джо Байден телефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну з вимогою вплинути на хакерів з РФ, які поширюють в Штатах віруси-вимагачі.

Також ми писали, що масштабна кібератака пов'язаної з Росією групи хакерів REvil сталася 2 липня. Внаслідок дій зловмисників постраждала понад тисяча компаній в 17 країнах.