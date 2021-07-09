Байден позвонил Путину: о чем говорили лидеры стран

Президент США Джо Байден в пятницу, 9 июля, позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину с требованием повлиять на хакеров из РФ, которые распространяют в Штатах вирусы-вымогатели.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден заявил, что подобные кибератаки представляют опасность не только для инфраструктуры США, но и для других стран. Также он предупредил, что США будут делать все необходимое, чтобы защитить свой народ.

Кроме того, они обсудили итоги саммита в Женеве и ситуацию в Сирии.

Как сообщалось ранее, масштабная кибератака связанной с Россией группы хакеров REvil произошла 2 июля. Вследствие действий злоумышленников пострадали более тысячи компаний в 17 странах. Кроме того, под удар попал Республиканский национальный комитет.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки анонсировала встречу американских и российских чиновников, ответственных за кибербезопасность. Она должна состояться на следующей неделе.