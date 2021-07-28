У США заговорили про санкції проти Путіна, але у такого кроку є серйозна перешкода: деталі

Президент США Джо Байден уникає введення санкцій проти колеги з РФ Володимира Путіна і його оточення.

Як повідомляє видання Politico з посиланням на достовірні джерела в Білому домі, в адміністрації Байдена думають, що даний крок не призведе до потрібного результату. Більш того, санкції проти російських олігархів нібито можуть навіть посилити їх залежність від влади.

Також, продовжує ЗМІ, це може привести до кризи в Російській Федерації, а головне - ядерна зброя може потрапити в ненадійні руки.

Виходячи з усього цього, кажуть джерела, Байден відмовився від такої агресивної політики по відношенню до Путіна і вирішив не ставити під загрозу потенційне співробітництво у вирішенні глобальних проблем.

Нагадаємо, раніше Байден заявив про наближення великої війни з Росією і Китаєм і назвав конкретну причину "перестрілки".

Також ми повідомляли, що в КНР ввели санкції проти США. Це дзеркальні заходи Китаю у відповідь на санкції американської сторони проти чиновників в Гонконзі.