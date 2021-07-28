Байден заявил о приближении большой войны и назвал конкретную причину

Президент США Джо Байден заявил о реальной угрозе со стороны РФ и Китая и не исключил, что Штаты могут вступить в “перестрелку” в случае серьезной кибератаки на страну.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

По информации СМИ, приоритетной в повестке дня администрации Байдена кибербезопасность стала после серии атак на крупнейшие компании: по управлению сетью - SolarWinds, по переработке мяса - JBS, на разработчиков программного обеспечения Kaseya и другие.

Помимо того, что эти компании взломали, так это повлияло еще и на запасы топлива и продуктов в некоторых штатах страны.

Байден полагает, что США таки попадет в войну и устроит бой "с великой державой, что станет результатом кибер-прорыва и будет увеличиваться в геометрической прогрессии".

Ранее президент США Джо Байден звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину с требованием повлиять на хакеров из РФ, которые распространяют в Штатах вирусы-вымогатели.

Также мы писали, что масштабная кибератака связанной с Россией группы хакеров REvil произошла 2 июля. Вследствие действий злоумышленников пострадали более тысячи компаний в 17 странах.