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Байден заявил о приближении большой войны и назвал конкретную причину

Байден заявил о приближении большой войны и назвал конкретную причину
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден заявил о реальной угрозе со стороны РФ и Китая и не исключил, что Штаты могут вступить в “перестрелку” в случае серьезной кибератаки на страну.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

По информации СМИ, приоритетной в повестке дня администрации Байдена кибербезопасность стала после серии атак на крупнейшие компании: по управлению сетью - SolarWinds, по переработке мяса - JBS, на разработчиков программного обеспечения Kaseya и другие. 

Помимо того, что эти компании взломали, так это повлияло еще и на запасы топлива и продуктов в некоторых штатах страны.

Байден полагает, что США таки попадет в войну и устроит бой "с великой державой, что станет результатом кибер-прорыва и будет увеличиваться в геометрической прогрессии".

Ранее президент США Джо Байден звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину с требованием повлиять на хакеров из РФ, которые распространяют в Штатах вирусы-вымогатели. 

Также мы писали, что масштабная кибератака связанной с Россией группы хакеров REvil произошла 2 июля. Вследствие действий злоумышленников пострадали более тысячи компаний в 17 странах. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Китай, США, Россия, Угрозы, Война, Джо Байден, Кибератаки.
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