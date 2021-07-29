Чому Байден дозволяє Путіну перемагати?

Цього літа улюблений проект Володимира Путіна, газопровід "Північний потік-2" вартістю 11 млрд доларів, був схвалений Білим домом і канцелярією Німеччини всупереч волі Європейського союзу, НАТО, енергетичній політиці ЄС, Конгресу США і сусідів Німеччини.

Дайан Френсіс, старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради, головний редактор "National Post" в Канаді, професор "Школи менеджменту Теда Роджерса" при Університеті Раєрсон і автор десятка книг, в своїй статті на сайті "Atlantic Council" поділився своїми думками про те, чи є логіка в діях Сполучених Штатів щодо Росії. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом його зауважень.

Дуже дивно, що вони підписали м'яку угоду, щоб тримати Росію в підпорядкуванні і не дозволяти їй чинити тиск на Україну або Європу в результаті своєї енергетичної монополії, але не зажадали від Росії його підписання. Іншими словами, угода не підлягає виконанню.

Цей шокуючий дипломатичний розвиток засмучує тих з нас, хто підтримав зусилля України щодо остаточного звільнення від корупції в радянському стилі, а також російських олігархів і їх маріонеток. Тисячі людей вклали кошти в допомогу українцям у демократизації та реформуванні свого уряду, щоб стати повноправними членами європейської спільноти. Деякі загинули в боротьбі за це.

Для людей, які розуміють суть питання, ця невдача не може не викликати почуття розчарування. Це небезпечний поворот подій і він дуже збиває з пантелику.

Білий дім проігнорував стандартні санкції, покликані зупинити будівництво трубопроводу. Він підписав цю "угоду" в Німеччині з режимом, що вже минає. Адже вже у найближчому майбутньому відбудуться вибори, і нові політики займуть їх місце. Гірше того, угоду було підписано усього через кілька днів після того, як Путін випустив маніфест з 6 тис слів, в якому оголосив, що Україна не є суверенною державою, а є частиною Росії. Документ був страшним і читався як фактичне оголошення війни.

На жаль, змусити Росію або Сполучені Штати погодитися на що-небудь, що стосується благополуччя України, неможливо. У грудні 1994 року три ядерні держави - Російська Федерація, Великобританія і США - підписали Будапештський меморандум, який гарантував недоторканність кордонів Білорусі, Казахстану і України. Це було необхідно, щоб переконати ці три країни добровільно відмовитися від ядерної зброї після розпаду Радянського Союзу.

Але в 2014 році, після того, як демократичне повстання в Україні скинуло Віктора Януковича, корумпованого президента, ставленика Путіна, Росія порушила кордони України і організувала вторгнення і окупацію 7,2% території України. Ховаючись за довіреними особами, Путін стверджував, що ці захоплення були результатом сепаратистських повстань росіян, які жили в Україні.

Нікого не обманули "зелені чоловічки" і так звані "сепаратисти", але ніхто з тих, хто підписав Будапештський меморандум не дотримав своїх обіцянок, ніхто не втрутився. Були сказані сильні слова, Росію в кінцевому підсумку вигнали з тодішньої "вісімки", але Москва залишалася частиною Ради Безпеки, а також Організації Об'єднаних Націй. Подібним чином, союзники швидко вигнали Радянський Союз з Ліги Націй в грудні 1939 року за його агресію проти Фінляндії в рамках пакту з Німеччиною.

І знову триває та ж "Велика гра". Росія і Німеччина за допомогою абстрактних і все більш ізоляціоністських Сполучених Штатів зневажають Європу і ігнорують бажання національних держав Центральної і Східної Європи і Балтії. З 2014 року Україна несе витрати на підтримку своїх збройних сил (які за чисельністю в Європі поступаються тільки Франції) для захисту східної стіни Європи від вторгнення могутніх збройних сил Путіна. На даний момент 14 тис людей загинуло, 1,3 млн українців були змушені стати переселенцями через окупацію, а промисловий центр країни був розграбований і зруйнований. Збиток оцінюється в 30 млрд доларів.

І знову Україна, Польща та інші країни не можуть покладатися на інших для захисту і мають сформувати альянс всередині Німеччини, щоб перешкодити остаточному завершенню будівництва трубопроводу – через суди, засоби масової інформації і політичну систему, - а також люто боротися в Брюсселі проти надмірного домінування Росії на ринку, що тепер стає можливим завдяки її трубопроводу.

Ясно, що Державному департаменту США та Раді національної безпеки не вистачає знань про Росію або масштаби її недоброзичливості в регіоні і за його межами. І це упущення турбує європейців, адже Путін розпалює проблеми в Африці, Америці, Чорноморському регіоні, Центральній Азії і Близькому Сході.

Вони також не розуміють, що Україна - з її сільським господарством, ресурсами і технологіями - є ключем до хижацтва Путіна. Покійний експерт з питань Росії Збігнєв Бжезинський найкраще резюмував її значення для Європи і Заходу: "З Україною Росія - це імперія, а без неї Росія - бідна східноєвропейська країна".

Путін гриз свою здобич і мало не оголосив війну. Трагедія в тому, що Сполучені Штати і Німеччина тепер надали йому трубопровід з величезним грошовим потоком, який піде на фінансування його завоювань.

Раніше "Телеграф" писав про те, що експерти ставлять запитання щодо того, куди далі вдарить Путін після завершення "Північного потока-2".