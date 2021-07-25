«Північний потік-2» завершено, куди далі вдарить Путін?

Оскільки будівництво газопроводу "Північний потік - 2" наближається до завершення, пора запитати, що буде робити президент Росії далі.

На сайті "Politico" розміщена стаття Максиміліана Терхалле, запрошеного професора програми "Grand Strategy" в Королівському коледжі Лондона і колишнього старшого радника Міністерства оборони Великобританії, в якій автор ділиться своїм поглядом на те, як події можуть розвиватися в надалі. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Президент Росії Володимир Путін виграв битву за трубопровід "Північний потік - 2". Після того як минулого тижня президент США Джо Байден визнав, що подальші санкції "марні", враховуючи, що 98% трубопроводу вже завершено, підтримка проекту канцлером Німеччини Ангелою Меркель, нарешті, принесла плоди, хоча і піддавалася різкій критиці.

Але як тільки в кінці серпня роботи на "Північному потоці-2" будуть завершені, трансатлантичним стратегам потрібно буде ще більше задуматись над питанням, що лежить в основі всієї цієї динаміки: чи нападе Росія? І якщо так, то коли?

Цілком ймовірно, що Україна, яка перебуває в стані війни з 2014 року і яка буде позбавлена через трубопровід навіть мінімального контролю над Росією, тепер приречена. Сусідні з Росією дрібні члени НАТО також справедливо тремтять, задаючись питанням, наскільки надійною насправді є стримуюча функція альянсу. І мають для цього вагому причину.

Російського президента напевно надихнуло постійне ігнорування Німеччиною різкої критики трубопроводу з боку Польщі та країн Балтії - не кажучи вже про недавні висловлювання Байдена про те, що Росія являє собою меншу загрозу безпеці США, ніж Китай.

Минулого тижня Путін заявив, що передбачуваний "антиросійський проект" Заходу спонукав його написати статтю про те, чому Росія і Україна насправді є однією нацією. Сенс був ясний: Судети, Кувейт - тепер Україна?

Ті, хто думає, що відповідь - "ні", вказують на коментарі на кшталт колишнього міністра закордонних справ США Генрі Кіссінджера, який підкреслив, що Путін не "персонаж, подібний до Гітлера" в інтерв'ю "Financial Times" в 2018 році. Багато спостерігачів продовжують розглядати будь-які незгодні оцінки як вирок. Їх виправдовує той факт, що, наприклад, пророкування колишнього начальника штабу Великобританії генерала Річарда Ширреффа "2017 рік: війна з Росією" виявилося помилковим.

Колишні офіційні особи вказують на залізний закон стримування НАТО: Росія не буде атакувати східний фланг альянсу, поки там знаходяться американські солдати – читайте так: німецькі, британські або французькі не беруться до уваги. З відходом колишнього президента США Дональда Трампа американські війська перебувають тут, тому виникає резонне питання: Так через що вся ця метушня?

Адмірал Джеймс Дж. Ставрідіс дає одну підказку. У своїй книзі "2034 рік: роман про наступну світову війну", опублікований разом з американським письменником Еліотом Акерманом на початку цього року, він описує початок війни між США і Китаєм. Ставрідіс, який щиро підтримав книгу Ширреффа, не пов'язує свої останні ідеї з Європою і Росією. Але інші пов'язують, можливо, ненавмисно.

Коли Джеймса Меттіса, тодішнього міністра оборони США, у 2017 році запитали в Сенаті, чи можуть США вести дві великі війни одночасно, він відповів: "Ні, сер!" І ось де Путін може сподіватися на можливість.

Війна між США і Китаєм, швидше за все, поглине більшу частину, якщо не весь, економічний і військовий потенціал США і, отже, сильно підірве їхню довіру до забезпечення стримування в Європі. І тому такий конфлікт надасть Путіну довгоочікувану можливість виправити поразки Росії в кінці холодної війни в 1991 році.

Безумовно, невідомо, чи вибухне конфлікт між США і Китаєм взагалі. Але неможливо виключити, що триваюча конкуренція може перерости в масову пожежу, саме тому, що дуже малоймовірно, що будь-яка зі сторін забажає поступитися владою в будь якій мірі.

Тим часом, з огляду на безпринципність Путіна, Європа, включаючи Великобританію, не має засновувати свої високі запевнення на адресу України на довірі до російського лідера.

Замість цього вони мають запобігати майбутньої атаки, діючи на двох рівнях: по-перше, європейські держави повинні ясно продемонструвати Путіну, що вони готові відрізати Росію від системи SWIFT - глобальної мережі, що полегшує міжнародні банківські операції, що базується в Бельгії. По-друге, європейці мають переосмислити можливість об'єднання і розширення своїх ядерних арсеналів у формі євро стримуючого фактору, розміщеного всередині НАТО.

Перемога Путіна в "Північному потоці - 2" нанесла удар по стримуванню НАТО. Умиротворення перемогло, але останнє слово не має бути за ним.

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