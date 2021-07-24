Австралія планує стати лідером з виробництва та експорту водню: наскільки це реально

Вона є найбільшим в світі експортером вугілля і другим за розміром експортером скрапленого природного газу (СПГ). У відповідь на виклик, пов'язаний зі зміною клімату, Австралія прагне повторити власний успіх в експорті СПГ, щоб зайняти нову позицію в якості великого виробника та експортера водню.

Недавня стаття на сайті "Atlantic Council" розповідає про те, як Австралія прагне до 2030 року стати провідним виробником і експортером поновлюваного ( "зеленого") водню. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цієї статті.

До того, як в липні 2019 року була опублікована Національна енергетична стратегія Австралії уряд вже виділяв 500 млн австралійських доларів (355 млн доларів США) для розвитку водневих проектів. Згодом водень було включено в інвестиційний пакет уряду Австралії на 2020 рік для нових енергетичних технологій (1,9 млрд австралійських доларів / 1,35 млрд доларів США). З цієї суми 70,2 млн австралійських доларів (53,3 млн доларів США) призначені для центрів експорту водню. Аналогічним чином в 2020 році Австралійська агенція з відновлюваних джерел енергії (ARENA) запросила пропозиції щодо фінансування в розмірі 70 млн австралійських доларів (53,1 млн доларів США) для підтримки проектів з електролізними установками потужністю понад 5 мегават (МВт), що працюють від поновлюваних джерел енергії, за допомогою угод про покупку електроенергії або зелених сертифікатів.

Австралія багата природними ресурсами, включаючи уран, а також вугілля та природний газ, для виробництва традиційної енергії. Австралія також багата на корисні копалини, особливо залізну руду, і має розвинену гірничодобувну промисловість, яка відіграє величезну роль в її експортній торгівлі.

Багатство природних ресурсів Австралії також включає досить великі поновлювані ресурси. За оцінками організації "Geoscience Australia", близько 11 % території Австралії (872 тис км2 ) мають високий потенціал для виробництва водню за допомогою поновлюваних джерел енергії (вітру, сонця, гідроенергії). Це говорить про те, що у поновлюваних джерел енергії є ресурси для розширення виробництва. Вони будуть необхідні на внутрішньому ринку, де вугілля забезпечує 40 % споживання первинної енергії в Австралії і 75 % виробництва електроенергії в Австралії. У 2019 21 % електроенергії Австралії припадав на поновлювані джерела енергії, в той час як середня частка відновлюваної електроенергії в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) становила 28,78 %. Однак, за винятком Західної Австралії, усі австралійські штати і території взяли на себе зобов'язання щодо досягнення цілей в галузі поновлюваних джерел енергії і / або цілей з нульовим рівнем викидів.

Очевидно, що інтеграція відновлюваних джерел енергії в енергетичний сектор може сприяти декарбонізації австралійської економіки. У своєму плані комплексних послуг на 2020 рік для національного ринку електроенергії Австралійський оператор енергетичного ринку (AEMO) закликає виділити 26 гігават (ГВт) змінної відновлюваної енергії в масштабі мережі, щоб замінити 15 ГВт, або 63% вугільної генерації в Австралії, які планується вивести з експлуатації приблизно в 2040 році. Що стосується природного газу, Австралійська група газової інфраструктури активувала електролізер потужністю 1,25 МВт в травні 2021 року, аби виробляти поновлюваний водень для змішування (на рівні 5 %) в існуючій газовій мережі, яка обслуговує сімсот житлових і різних приміщень промислових замовників. Це лише початок. "Газове бачення 2050" галузі передбачає переклад цілих газових мереж на безвуглецевий водень і біогаз в найближчі десять-двадцять років. Добре відомо, що внутрішній попит на водень буде підтримувати зростання експорту, і експорт водню явно є пріоритетом для Австралії. Отже, виробництво водню і експорт водню розвиваються паралельно.

СПГ стає все більш важливим експортом для Австралії з 2003-2004 рр., коли експорт становив 7,1 млн тон. Очікується, що в 2021 році обсяг експорту складе близько 80 млн т. Природний газ зріджується і доставляється танкерами з десяти австралійських заводів по океанських каналах на імпортні термінали СПГ, де він піддається регазифікації для розподілу і використання. Успішний експорт СПГ до Австралії на суму 50 млрд австралійських доларів в рік являє собою бізнес-модель для зародження водневої галузі.

Як і природний газ, водень можна зберігати для доставки, транспортування та використання. Його можна скраплювати шляхом стиснення або кріогенного охолодження. Його можна перетворити в енергоносій, такий як метанол, рідкий носій органічного водню (LOHC), такий як метілціклогексан, або аміак (NH3), друга за поширеністю хімічна речовина в світі. Аміак використовується у всьому світі в якості добрива і може використовуватися в якості палива в багатьох сферах. Доставка аміаку сьогодні - звичайна справа.

Як розвивалися інтереси і амбіції Австралії в області водню?

Конференція, що відбулася в травні 2003 року, заклала основу для проведеного урядом Австралії в жовтні 2003 р Національного дослідження водню, в якому було зроблено висновок про те, що Австралії слід підготуватися до можливого довгострокового переходу до водневої економіки. Активно беручи участь в міжнародному дослідницькому співтоваристві, Австралія приймала Брісбенську всесвітню конференцію з водневої енергетики в 2008 році і Сіднейську всесвітню конвенцію з водневих технологій в 2015 році. Після цього Австралія зробила дії в державному і приватному секторах на державному, національному і міжнародному рівнях.

В області політики штат Південна Австралія випустив свою дорожню карту щодо водню для Південної Австралії в 2017 році. У 2018 році ARENA підтримала підготовку звіту "Можливості Австралії з експорту водню". У червні 2019 року, коли експорт СПГ з Австралії на мить просунув його (в річному обчисленні) на вершину діаграми експорту СПГ, випередивши Катар, Міжнародна енергетична агенція (МЕА) опублікувала на конференції G20 звіт "Майбутнє водню" у м. Каруідзава, Японія. Спираючись на цей імпульс і припускаючи, що Австралія стане домінуючим експортним гравцем до 2030 року, Рада уряду Австралії опублікувала Національну водневу стратегію в липні 2019 року. Перша заява уряду Моррісона про технології з низьким рівнем викидів в вересні 2020 року націлена на виробництво водню за ціною менше 2 доларів за кілограм, як один з пріоритетів і ключовий фактор успіху австралійської стратегії експорту водню.

Заглядаючи вперед, в Плані комплексних послуг AEMO на 2020 рік зазначається, що глобальна воднева економіка, що розвивається, може запропонувати стратегічні можливості для нової енергоємної експортної галузі. Паралельно з цим протидіючі сили - такі як можлива політика федерального уряду і штату, що обмежує доступність природного газу, обмеження на міжнародну вільну торгівлю, гарантування інвестицій і / або встановлення нових цільових показників викидів або поновлюваних джерел енергії - можуть зменшити перспективи існуючого експорту енергії. В рамках підготовки свого Інтегрованого системного плану на 2022 рік AEMO включила сценарій "Експортної наддержави", пропонуючи дев'ять портів в якості кандидатів на експорт водню в свій проект звіту про витрати, припущення і сценарії на 2021 рік. Для порівняння: в 2020 році Австралія експортувала 78 млн тон СПГ. У той час як глобальний ринковий попит на водень оцінюється в 100 млн тон в 2021 році, МЕА заявляє, що світовий попит має зрости до 212 млн тон до 2030 року і до 528 млн тон до 2050 року, щоб досягти своїх цілей щодо нульового рівня викидів.

В області досліджень Австралія взяла на себе ключову роль у "Mission Innovation" (MI), ставши співкерівником програми "Hydrogen Innovation Challenge" (розвиток глобального ринку водню) в травні 2018 року.

Компанія "Hydrogen Mobility Australia" була заснована в 2017 році. Як і її дочірні організації у всьому світі, вона була створена для прискорення комерціалізації технологій водню і паливних елементів. Зміна назви в жовтні 2019 року відобразила зростання організації та перспективи галузі. Сьогодні до складу Австралійського водневого ради (AHC) входить близько шістдесяти членів.

Австралійська промисловість повністю перейшла на водень. Тільки в 2020 році п'ять з тринадцяти найбільших в світі нових проектів в області поновлюваного водню були в Австралії. Азіатський центр відновлюваних джерел енергії (AREH) в регіоні Пілбара в Західній Австралії було створено у 2014 році і він отримав статус великого проекту від федерального уряду. В даний час він бере участь в процесі екологічного розвитку. Австралійські проекти - все гігаватного розміру - складають більше половини (50 ГВт) нових світових проектів електролізу зеленого водню, в результаті чого загальна глобальна потужність запланованих і встановлених проектів електролізу досягає 80 ГВт. Після затвердження усі ці проекти будуть виробляти суміш водню і аміаку (NH3), і всі будуть задіяні в експорті.

Хоча на Японію, Республіку Корея і Китай (три основних торгових партнери Австралії) припадає 70 % експорту вугілля і газу Австралії, вони вже взяли на себе зобов'язання використовувати чистий водень для декарбонізації своїх енергетичних систем. Австралія і Японія підписали заяву про співпрацю в області водню і паливних елементів в січні 2020 року. Створюючи свою галузь експорту водню, Австралія прагне отримати вигоду з конкурентних переваг ресурсів, відносин і місця розташування - тих самих активів, які сприяли створенню галузі СПГ.

Нові австралійські проекти зажадають значних інвестицій, як державних, так і приватних. Але все ж державне фінансування (гранти і пільгове фінансування) має життєво важливе значення, враховуючи масштаб австралійської інфраструктури і ланцюжки поставок, необхідні для підтримки експортної торгівлі воднем і аміаком.

Звичайно, Австралія - не єдиний претендент на експорт зеленого водню. Очікується конкуренція з боку інших регіонів світу, багатих поновлюваними джерелами енергії, таких як Північна Америка, Латинська Америка і Північна Африка. Стимулювання належною фінансовою підтримкою, підкріплення сприятливою політичною структурою і рухомим енергійним менталітетом, має надати Австралії стратегічні переваги "першопрохідника". Позитивний досвід роботи з експортом СПГ і торговими партнерами, що серйозно відносяться до зміни клімату, на азіатському ринку посилюють цю позицію. Решта світу може багато чому навчитися з цього прикладу. Австралія зробила це раніше з СПГ і може зробити це ще раз з воднем.

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