На Місяці в несподіваному місці знайшли воду

На сонячному боці Місяця вперше виявлена вода і її концентрація там приблизно в два рази вище, ніж вважалося раніше.

Про це інформує НАСА.

Про існування льоду на Місяці відомо давно, проте до цих пір його виявляли лише в затінених кратерах біля полюсів.

Однак недавній політ стратосферного обсерваторії ІК-астрономії (SOFIA) підтвердив існування нових покладів води на сонячній стороні.

"Ми вперше можемо підтвердити наявність води на сонячній стороні Місяця завдяки даним, отриманим з телескопа SOFIA. Ми поки не знаємо, чи зможемо ми використовувати її в якості ресурсу. Пошук води на Місяці має ключове значення для наших дослідницьких планів в рамках програми Artemis", - написав глава NASA Джим Брайденстайн в Твіттер.

Дані SOFIA вказують на наявність води в кратері Клавия. Більш того, пристрій знайшло його в концентраціях від 100 до 412 частин на мільйон - приблизно 0,35 літрів в квадратному метрі місячного ґрунту. Це приблизно в 100 разів менше, ніж в пустелі Сахара.

За підрахунками вчених агентства, на Місяці може знаходиться до 38 тисяч квадратних кілометрів ділянок, які перебувають у тіні і де присутня лід. Ці оцінки в два рази перевищують попередні висновки.

"У холодних пастках температура настільки низька, що якщо вода потрапить в них, то вже нікуди не дінеться мільярди років", - заявили в NASA

For the 1st time, molecular water was discovered on a sunlit surface of the Moon, suggesting water may not be limited to cold, shadowed places. Goddard postdoc Dr. Casey Honniball, made the discovery using NASA's @SOFIAtelescope airborne observatory. https://t.co/TUFKK8Rl9x pic.twitter.com/1wiy05yS4r