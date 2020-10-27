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На Місяці в несподіваному місці знайшли воду

На Місяці в несподіваному місці знайшли воду
09:24 Сьогодні Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

На сонячному боці Місяця вперше виявлена вода і її концентрація там приблизно в два рази вище, ніж вважалося раніше.

Про це інформує НАСА.

Про існування льоду на Місяці відомо давно, проте до цих пір його виявляли лише в затінених кратерах біля полюсів.

Однак недавній політ стратосферного обсерваторії ІК-астрономії (SOFIA) підтвердив існування нових покладів води на сонячній стороні.

"Ми вперше можемо підтвердити наявність води на сонячній стороні Місяця завдяки даним, отриманим з телескопа SOFIA. Ми поки не знаємо, чи зможемо ми використовувати її в якості ресурсу. Пошук води на Місяці має ключове значення для наших дослідницьких планів в рамках програми Artemis", - написав глава NASA Джим Брайденстайн в Твіттер.

Дані SOFIA вказують на наявність води в кратері Клавия. Більш того, пристрій знайшло його в концентраціях від 100 до 412 частин на мільйон - приблизно 0,35 літрів в квадратному метрі місячного ґрунту. Це приблизно в 100 разів менше, ніж в пустелі Сахара.

За підрахунками вчених агентства, на Місяці може знаходиться до 38 тисяч квадратних кілометрів ділянок, які перебувають у тіні і де присутня лід. Ці оцінки в два рази перевищують попередні висновки.

"У холодних пастках температура настільки низька, що якщо вода потрапить в них, то вже нікуди не дінеться мільярди років", - заявили в NASA

Зараз у агентства є дві версії походження цієї води.

Згідно з першою, вода потрапила на Місяць разом з мікрометеоритами, регулярно падають на поверхню супутника Землі.

Друга версія полягає в тому, що водень вступає в реакцію з мінералами в реголіті, які містять кисень. Створюваний в ході реакції гідроксил, потім піддається обробці сонячним випромінюванням, від чого і перетворюється в воду.

Наявність води на Місяці є ключовим фактором до подальшого освоєння космосу. Воду можна розщепити на водень і кисень, які використовуються при синтезі палива для космічних кораблів. Таким чином, будівництво заводу з виробництва палива на Місяці може відкинути потреба в доставці оного з Землі, що значно здешевить вартість нових експедицій.

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Вода, НАСА, Космос, Місяць.

Автор:

Телеграф
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