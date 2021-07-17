Британія забороняє продаж дизельних і бензинових вантажівок з 2040 року: що прийде їм на заміну?

На тлі розмов про зміну клімату, погіршення екологічної ситуації в світі і розвитку технологій західні країни переходять від слів до дії і приймають нормативні акти, які регулюють зниження викидів вуглецю до чистого нуля вже в найближчому майбутньому.

Недавня стаття на сайті "Financial Times" розповідає, як просуваються зелені реформи в Великобританії. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Уряд Великобританії прийняв план по декарбонізації транспорту, згідно з яким продаж нових дизельних і бензинових вантажівок буде заборонено з 2040 року. Цей план кілька разів відкладався, оскільки потрібні були громадські обговорення та консультації з приводу заходів, спрямованих на скорочення забруднення в транспортному секторі. До 2050 року Великобританія прагне домогтися нульових чистих викидів вуглецю.

Слід зазначити, що в ЄС є план до 2030 року скоротити викиди до 55% в порівнянні з рівнем 1990 року. Брюссель хоче підвищити податки на забруднююче паливо і вперше ввести загальноєвропейський збір на авіаційний гас.

Згідно з планом уряду Британії, до 2035 року буде заборонено продаж нових вантажівок малих і середніх розмірів з дизельним і бензиновим двигуном. А до 2040 року заборона торкнеться важких вантажівок вагою понад 26 тон. Як відзначають відповідальні особи, заборону може бути введено і раніше, "якщо швидший перехід стане можливим".

Графік введення заборон на продаж вантажівок можна порівняти з наміром уряду заборонити продаж нових бензинових і дизельних автомобілів і фургонів з 2030 року, а також гібридних автомобілів з 2035 року. Уряд підтвердив свою мету щодо досягнення чистих нульових авіаційних викидів до 2050 року і запропонував нову, більш жорстку мету для внутрішньої авіації – нуль викидів до 2040 року.

Згідно з планом, до 2040 року всі аеропорти в Англії мають досягти нульового рівня викидів.

Міністерство транспорту сподівається, що нові технології і нові види палива приведуть до зниження авіаційної емісії, і не має наміру втручатися, щоб обмежити кількість рейсів. Низьковуглецеве авіаційне паливо, на жаль, поки що недоступне в великих масштабах.

Дуг Парр, головний науковий співробітник Грінпіс Великобританії, сказав, що авіаційна мета радує, але що "досягнення її за допомогою одних тільки технологічних рішень - це дуже велика ставка на дуже високі шанси... Нам потрібен механізм для досягнення тих самих скорочень викидів на випадок, якщо успіхи не матеріалізуються, і цей механізм не буде компенсований".

Очікується, що повний британський документ закладе основу для політично складного питання ціноутворення на перевезення, що, на думку зелених експертів, буде необхідно для відшкодування 37 млрд фунтів стерлінгів в рік, які уряд в даний час отримує за рахунок податків на викиди вуглецю: таких, як паливні збори і акцизи на транспортні засоби, коли електромобілі стануть домінуючими.

Уряд почав консультації про можливе введення так званого "мандата ZEV", згідно з яким автовиробники в Великобританії мають виробляти мінімальну частину електромобілів. В даний час автомобільні бренди в Великобританії мають гарантувати, що їх продажи відповідають середній межі викидів вуглецю, який застосовувався, коли країна була частиною ЄС. Державний парк міністерських транспортних засобів має перейти на нові електромобілі з 2027 року.

Комітет з питань зміни клімату, який консультує уряд, заявив в минулому році, що продажі важких вантажівок з дизельним двигуном мають бути припинені "не пізніше" 2040 року. У минулому році шість найбільших виробників вантажівок в Європі, в тому числі "Volvo" і "Daimler", пообіцяли припинити продажі дизельних двигунів до 2040 року. Британські перевізники заявили, що орієнтація на 2040 рік – це "занадто висока планка", оскільки "сьогодні не існує технологій", які дозволили б найбільшим вантажним автомобілям далекого прямування працювати від акумуляторів.

Деякі виробники, включаючи "Tesla" і "Volvo", розробляють електричні вантажівки, але деякі експерти вважають, що водень буде більш реалістичним варіантом для найбільших вантажних автомобілів. Грем Купер, глава відділу майбутніх ринків National Grid, сказав: "Хоча може бути невизначеність щодо того, яка технологія найкраще підходить для чистих вантажних автомобілів, але є дії, які можна зробити прямо зараз, наприклад, інвестувати в енергетичну інфраструктуру заздалегідь".

Міністри звертаються до складної задачі скорочення викидів від транспорту і житлових будинків, щоб досягти нульового цільового показника до 2050 року. Оцінки впливу уряду показали, що декарбонізація транспортного сектору потребує значного збільшення використання чисто акумуляторних електромобілів у Великобританії.

Тім Лорд, який до 2020 року був директором з розвитку екологічно чистого виробництва в бізнес-департаменті, а зараз працює в дослідницькому центрі Інституту глобальних змін Тоні Блера, сказав, що стратегія "ухилення від важкого вибору" в таких областях, як використання автомобілів і дорожнє ціноутворення було б упущеною можливістю. Міністр транспорту Грант Шаппс сказав, що план був "не в тому, щоб заважати людям робити щось", а в тому, щоб "робити те ж саме по-іншому". "Ми як і раніше будемо літати у відпустку, але на більш ефективних літаках, що використовують екологічно чисте паливо. Ми як і раніше будемо їздити, але все частіше на автомобілях з нульовим рівнем викидів", - сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що електромобілі по $4,5 тисячі б'ють рекорди продажів в Китаї.