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Бурхливий розвиток електромобілів: що пророкують аналітики

Бурхливий розвиток електромобілів: що пророкують аналітики
Оновлено 22:58 Ср, 23 Червень 2021 Телеграф

Китайські лідери в області електромобілів прогнозують, що незабаром на місцевому ринку будуть домінувати автомобілі на нових видах енергії.

Аналітична стаття на сайті "CNBC" торкається перспектив розвитку ринку електромобілів на найближче десятиліття. "Телеграф" знайомить вас з її перекладом.

Транспортні засоби на нових видах енергії, в тому числі електромобілі, становитимуть 70% продажів нових автомобілів в Китаї до 2030 року, сказав засновник автомобільної компанії "BYD" Ван Чуаньфу на конференції в минулі вихідні.

Засновник компанії "Nio", Вільям Лі, передбачає більш високий рівень заповнення ринку електромобілями - 90%.

Центральний уряд хотів би, щоб до 2025 року 20% проданих автомобілів використовували нові види енергії.

Транспортні засоби на новій енергії включають в себе автомобілі, що працюють на батареях і гібридні автомобілі. На цю категорію припадало понад 10% продажів нових автомобілів в Китаї в березні і їх число виросло до 11,4% в травні, заявив Ван Чуаньфу, засновник "BYD".

Згідно із заявою компанії на саміті "China Auto Chongqing Summit", що відбувся 12 і 13 червня, прогнозується, що рівень заповнення ринку автомобілями на нових видах енергії перевищить 70% в 2030 році.

Вільям Лі, засновник і генеральний директор стартапу з виробництва електромобілів "Nio", був налаштований більш оптимістично. Він передбачив, що так звані розумні електромобілі становитимуть 90% продажів нових автомобілів в 2030 році.

Автовиробник Nio, зареєстрований в США, лідирує серед конкурентів-стартапів з точки зору щомісячних постачань. У травні кількість поставлених автомобілів склала 6711, що дещо менше 7102 автомобілів поставлених в квітні. І це значно менше показників гіганта "BYD".

У травні "BYD" повідомила, що її продажі легкових автомобілів на новому виді енергії зросли на 23% в порівнянні з попереднім місяцем і склали 31 681 автомобіль, з яких трохи більше половини, якщо точніше, то 18 711, працювали тільки від батареї.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, седан "Han" входить до п'ятірки найбільш продаваних в Китаї автомобілів на новому виді енергії, відразу після "Tesla Model 3" і "Model Y" за перші п'ять місяців року.

Перше місце зайняв бюджетний електромобіль "Wuling Hongguang Mini", розроблений спільним підприємством "General Motors" в Китаї.

Китайські бренди будуть домінувати

Багато іноземних автовиробників, такі як "Volkswagen", спочатку прагнули запустити електромобілі в Китаї, де продажі автомобілів на батареях виросли за рахунок субсидій центрального уряду та інших пільгових заходів.

Пекін хотів би, щоб до 2025 року 20% проданих нових автомобілів були на новій енергії.

У міру зростання місцевого ринку транспортних засобів на нових джерелах енергії Ван Чуаньфу, засновник "BYD", очікує, що до 2030 року частка китайських автомобільних брендів становитиме 60% частково завдяки їхньому розумінню основних технологій.

 

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Гибрид, Электромобили, Китайські автомобілі, нові види енергії.
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