Электромобили по $4,5 тысячи бьют рекорды продаж в Китае: страдает даже Илон Маск

Китайские электромобили бьют рекорды по количеству продаж. Даже мировые лидеры не всегда могут похвастаться такой динамикой развития.

Об успехах развития бизнеса китайских автопроизводителей рассказывает статья на сайте Aljazeera, с переводом которой вас знакомит "Телеграф".

С июля прошлого года малоизвестный автопроизводитель на юго-западе Китая занял ведущие позиции на крупнейшем в мире рынке электромобилей. Почти каждый месяц он обгонял более крупных игроков и даже Tesla Inc., предлагая крошечный простой электромобиль стоимостью всего от 4,5 тыс долларов.

"Hongguang Mini" является детищем "SAIC-GM-Wuling Automobile Co." (совместного предприятия двух государственных автопроизводителей "SAIC Motor Corp." и "Guangxi Automobile Group Co.") и американского гиганта "General Motors Co."

Компания расположена в городе Лючжоу, известном своими известняковыми горами и супом из речных улиток. За девять месяцев продажи ее автомобилей составили около 270 тыс, что сделало их самыми продаваемыми электромобилями в Китае. Предприятие имеет большие планы на будущее и стремится достичь годового объема продаж в 1,2 млн электромобилей в следующем году, что почти равно общему количеству электромобилей, выпущенных китайскими автопроизводителями в 2020 году.

Успехи компании не удивительны, ведь еще до создания этого электромобиля у них был опыт достижения лидерских позиций на рынке. Созданное в 2002 году китайско-американское совместное предприятие построило свой бизнес по продаже микроавтобусов: надежных рабочих лошадок с раздвижными дверями, которые на китайском языке получили название "вагончик с хлебом" и были самым продаваемым легковым автомобилем в Китае в 2017 году. Миллионы из них курсируют по дорогам страны, и они пользуются популярностью как у разного рода подрядчиков, так и у водителей, занимающихся грузоперевозками.

Покупатели этих прожорливых серых фургонов - почти исключительно мужчины. На фоне этого решение компании "Wuling" создать электромобиль "Hongguang Mini" с максимальной скоростью 100 километров в час и 12-дюймовыми колесами, кажется еще более необычным. Вскоре после своего дебюта в июле прошлого года автопроизводитель осознал, что автомобиль завоевывает популярность среди молодых женщин, и к этому явлению он обратился с подходом, который переворачивает общепринятые представления о том, как продаются автомобили.

"Политика нашей компании - производить то, что нужно людям", - сказал в интервью глава отдела брендинга и маркетинга "Wuling" Чжан Ицинь. "Мы внимательно следим за нашими пользователями. Препятствия на пути внедрения электромобилей могут быть устранены только тогда, когда потребители сочтут их использование удобным".

С этой целью Чжан укомплектовал свою команду сотрудниками, которые понимают клиентскую базу "Hongguang Mini", состоящую сейчас на две трети из женщин. Он шутит, что в свои 35 лет он является старшим руководителем в группе, где средний возраст составляет около 27 лет. Лозунги типа "Молодые и энергичные" пестрят на стенах штаб-квартиры "Wuling" в Лючжоу, городе, который, как и компания наполнен электромобилями: в прошлом году 30% всех проданных автомобилей были электрическими, что является самым высоким показателем в Китае, по данным "WAYS Information Technology".

По словам главы отдела брендинга и маркетинга Чжана, успех "Wuling" с новинкой "Hongguang Mini" был обусловлен целевой маркетинговой кампанией, которая проводилась почти полностью в Интернете. Его команда часто общается с потребителями напрямую через различные платформы социальных сетей, и именно по просьбе клиентов о дополнительных цветовых оттенках компания разработала последнюю версию "Hongguang Mini" - "Macaron". Эта модель выпускается в цветах зеленого авокадо, лимонно-желтого и бело-персиково-розового цвета, с дополнительной однотонной крышей для контраста, чтобы имитировать ванильный сливочный крем, который используется в одноименных французских кондитерских изделиях из безе.

Еще одним важным моментом стало то, что производители, помимо минимальной цены, дали обладателям возможность настраивать свой автомобиль так, как это невозможно в других местах.

С помощью "наклеек" панели и кузов автомобиля можно преобразить. На некоторых изображена галочка Nike, на других - космические сцены, похожие на галактики, а на других - герои мультфильмов Hello Kitty и Doraemon. Оригинальный "Hongguang Mini" представлен примерно в 20 различных базовых цветах, которые можно менять, к тому же покупатели еще могут менять интерьер.

Зора Чжан (не родственница главы отдела брендинга и маркетинга) - типичная клиентка, 23-летняя поклонница Хаяо Миядзаки, японского аниматора, который снял "Мой сосед Тоторо", фантастический фильм с персонажем по имени Котобус, улыбающимся котом-автобусом, сиденья которого покрыты мехом.

Она украсила свой "Hongguang Mini" так, чтобы он был похож на ее любимый персонаж, потратив около 15 тыс юаней (2,3 тыс долларов) на то, чтобы обтянуть салон автомобиля коричневым вельветом и украсить крышу фарами, которые сверкают ночью.

"У многих моих друзей есть "Mini", их можно увидеть повсюду в Лючжоу", - говорит Чжан, которая живет с родителями (они ездят на седане BMW). "Я люблю вещи, которые отражают мой характер. Возможно, я снова изменю внешний вид машины, если появится еще что-то, от чего я буду в восторге".

Каким бы легкомысленным ни казалось превращение колес в модный аксессуар, перед нами вполне реальный рынок.

За пределами Лючжоу проникновение электромобилей в Китае все еще составляет всего около 6%, и конкуренция здесь очень жесткая. Имя Tesla, возможно, звучит громче всего, особенно в таких крупных городах, как Пекин и Шанхай, где находится ее первый завод Gigafactory, но множество новых местных участников, от Nio Inc. до Xpeng Inc., Li Auto Inc. и WM Motor, уже теснят друг друга.

В то же время другие отечественные игроки, такие как BYD Co., автопроизводитель, давно поддерживаемый Уорреном Баффетом, повышают свой уровень производства электромобилей, а международные гиганты, такие как Volkswagen AG, вкладывают миллиарды долларов в новые электрические линейки.

По словам Йохена Зиберта, управляющего директора консалтинговой компании "JSC Automotive" в Сингапуре, в условиях, когда в Китае предложение превышает спрос, когда на рынке помимо автомобилей с двигателем внутреннего сгорания появляются и автомобили, использующие другие виды топлива, автопроизводители, чтобы выжить, должны дать автомобилистам то, что они хотят.

"Компания SAIC-GM-Wuling должна постоянно находить новые идеи, чтобы привлекать потребителей", - сказал Зиберт. "Hongguang Mini" - это "своего рода аксессуар, а это значит, что это модный предмет, который рано или поздно может выйти из моды".

На данный момент это стратегия, которая принесла дивиденды компании "Wuling". Предприятие, 50,1% которого принадлежит шанхайской компании "SAIC", 44% - китайскому подразделению "GM" и 5,9% - "Guangxi Automobile", в прошлом году продала в общей сложности 1,6 млн автомобилей. Хотя на фоне пандемии этот показатель снизился примерно на 4% по сравнению с 2019 годом, продажи автомобилей "Wuling" на новом виде топлива почти утроились и составили 174 тыс единиц.

Для "GM", которая удваивает электрификацию и автономное вождение под руководством генерального директора Мэри Барра, "Hongguang Mini", похоже, стала находкой. По итогам первого квартала прошлого месяца автопроизводитель получил доход от своих совместных предприятий в Китае в размере 9,9 млрд долларов, по сравнению с 4,3 млрд долларов за первые три месяца 2020 года. Компания "GM", у которой есть несколько других партнерских предприятий в Китае, не указывает доход "Wuling" в своей финансовой отчетности.

Взаимодействие с клиентами выгодно отличает "Hongguang Mini", при этом все же стоимость всегда была основным стимулом продаж их популярной модели во всей стране, где многие считают, что Tesla Model 3, которая продается по цене, эквивалентной 39,3 тыс долларов США, просто недостижима. Базовая цена "Hongguang Mini" начинается с 4,5 тыс долларов, и даже новая модель "Macaron" стоит менее 6 тыс долларов.

Компания "Wuling" смогла выпускать дешевые автомобили отчасти благодаря хорошему управлению цепочкой поставок, отточенному с помощью суперпопулярных микроавтобусов. Многие поставщики "Wuling" также открыли производственные базы в Лючжоу, что помогло еще больше снизить затраты. Эту модель копируют автомобильные компании в других городах и провинциях Китая, что с одной стороны лестно для "Wuling", но с другой стороны усложняет задачу, поскольку цены на автомобили конкурентов снижаются.

Многонациональные автопроизводители также присматриваются к компактному пространству электромобилей, и "Daimler AG" собирается выпустить в Китае со своим собственным партнером электрическую версию "Smart", который для многих является непревзойденным крошечным автомобилем.

Глобальная нехватка полупроводников также сказывается на "Wuling", поскольку "Hongguang Mini", несмотря на то, что он является базовым электромобилем, по-прежнему требует более 100 микросхем. Дефицит повлиял на производство "Hongguang Mini" и, по словам главы отдела брендинга и маркетинга Чжана, производство "Macaron" в мае упадет примерно на 15%.

Высокий план продаж на 2022 год является краеугольным камнем плана "Wuling" по сохранению лидирующих позиций на рынке. По словам Чжана, после дебюта кабриолета "Hongguang Mini" на автосалоне в Шанхае в апреле, компания планирует выпустить усовершенствованную промежуточную версию автомобиля в конце этого года и работает над двухместным электромобилем, предназначенным для молодых мужчин.

В представительстве "Wuling" в центре Лючжоу менеджер по работе с клиентами Ли Чжэнгуан говорит, что у них есть команда из четырех человек, которая сосредоточила свои усилия исключительно на новых средствах общения. Они общаются с потенциальными клиентами, обмениваясь фотографиями и видео, в "Douyin", так в Китае называют "TikTok", и "Little Red Book", надежной платформе для онлайн-покупок, который особенно популярны среди молодых женщин. Ли, которая раньше продавала обручальные кольца с бриллиантами, говорит, что между драгоценностями и автомобилями нет большой разницы. "Создайте желание иметь классный продукт, и покупатели придут", - говорит она.

Представить "Hongguang Mini" не как дешевый автомобиль, а как желанный аксессуар в Китае, который заботится о своем имени, - это великолепно, - сказал Зиберт из "JSC Automotive".

"За последние 20 лет отличительной чертой "SAIC-GM-Wuling" стала способность всегда удивлять рынок и самих себя", - сказал он. "Они преуспели, потому что сосредоточены на правильных вещах. На качестве, как и в случае, когда в основном делали микроавтобусы, так и теперь на маркетинге".