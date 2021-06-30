Чи правда, що електромобілі краще для навколишнього середовища, ніж авто зі звичайними двигунами?

Якщо ви цікавитеся електромобілями, то, ймовірно, дуже турбуєтеся про те, який вплив на навколишнє середовище має транспорт. Експерти кажуть виключно про позитивний вплив.

Матеріал на сайті "Drive-electric.com.uk" дозволяє поглянути під різними кутами на впровадження електромобілів в наше повсякденне життя. "Телеграф" пропонує свій переклад цієї статті.

Перехід на використання електромобілів тягне за собою безліч переваг. Позитивний вплив на навколишнє середовище в даному випадку буде найбільшим, особливо якщо у вас є бізнес, в якому є свій автопарк.

Чи дійсно електромобілі кращі для навколишнього середовища?

Якщо коротко, то так. У всьому світі ми, нарешті, усвідомили, що викиди вуглецю завдають шкоди нашій планеті. Ось чому уряд Великої Британії заборонив продаж нових бензинових і дизельних автомобілів з 2030 року. Автомобілі, що повністю працюють на електроенергії, не мають викидів, і їхні батареї можна заряджати з використанням відновлюваних джерел енергії. Це чистіше і краще для навколишнього середовища, ніж виробництво бензину і дизельного палива. Вони також набагато ефективніше витрачають споживану енергію в порівнянні з автомобілями, обладнаними двигунами внутрішнього згоряння.

Нові електромобілі зазвичай наповнені такими технологіями, як рекуперативного гальмування (вид електричного гальмування, під час якого електроенергія вироблена тяговим електродвигуном, повертається в електричну мережу або накопичується в електричних акумуляторах – прим.ред.), що дозволяє їм бути більш ефективними і споживати менше енергії. Велика Британія також сподівається підключати все більше і більше електромобілів до електромережі для спільного використання електроенергії в години пік, що називається обміном електроенергії між транспортним засобом і мережею. Це дозволить мережі отримувати поновлювану енергію від підключених до електромережі автомобілів і фургонів, а їхні батареї будуть поповнюватися, коли енергія стане чистіше в непікові години.

Чи підходять електромобілі для використання в бізнесі?

Лізинг автомобілів для бізнесу став надзвичайно популярним. Крім захисту навколишнього середовища, електромобілі більш раціональні, ніж будь-коли, з економічної точки зору, як для великих, так і для малих компаній. У цьому величезну роль грає більш низька вартість лізингу, оскільки посилення конкуренції і вищий попит допомагають знизити вартість оренди електромобіля або фургона.

Можливості збільшення дальності пройденого шляху також зробили електромобілі більш придатними для компаній, яким потрібен автомобіль або фургон для використання в бізнесі. Більшість нових моделей електромобілів пропонують "реальний" запас ходу більше 240 км на одній зарядці, а деякі Tesla мають запаси ходу більше 600 миль, в той час як у фургона Peugeote-Expert Standard реальний запас ходу складає 270 миль.

Якщо вам або вашим водіям необхідно щодня долати великі відстані, то мережа зарядки у Великій Британії, що постійно вдосконалюється, завжди готова допомогти. В даний час у Великій Британії, наприклад, станцій зарядки електромобілів більше, ніж традиційних заправних станцій, а більш високі швидкості зарядки скорочують час необхідних зупинок.

Піонери електричного транспорту

Є багато прикладів, коли компанії замінюють автомобілі в своїх автопарках на електричні. Дійсно, ми допомогли службі адресної доставки "Gnewt" домогтися того, щоб їх автопарк на 100% залишався електричним, щоб вони могли продовжувати виконувати місію з нульовим вихлопом. Ця лондонська фірма доставила мільйони посилок по столиці і з самого початку робила це за допомогою електромобілів, заощадивши тисячі тон викидів вуглекислого газу. Однак нам потрібно набагато більше компаній, які перейдуть на електрику.

Нам також потрібні провідні фірми з відомими іменами, щоб внести зміни. Ось чому так радісно бачити, що такі компанії, як "Amazon" і "DHL", приєднуються до таких рухів, як "Корпоративний альянс електромобілів". Тим часом, інша лондонська фірма, служба абонентського обслуговування автомобілів "Drover", яка в даний час має на балансі близько 30 тис автомобілів, приєдналася до кампанії "EV100", що проводиться некомерційною організацією " Climate Group", і взяла на себе зобов'язання повністю перейти на електрику до 2030 року.

Хелен Кларксон, генеральний директор "Climate Group", визнала зростаюче прагнення до амбітної політики щодо електромобілів в корпоративному світі, заявивши: "Оскільки Велика Британія планує провести Конференцію Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату в 2021 році, то корпоративна підтримка переходу на електромобілі важлива як ніколи . Великі компанії, що приєднуються до кампанії "EV100", посилають уряду Великої Британії сильний сигнал про те, що британський бізнес готовий прискорити перехід на чисту енергію".

Електромобілі та репутація вашого бізнесу

Великі світові гіганти, такі як три найбільші технологічні компанії світу, "Apple", "Amazon" і "Google", вийшли на ринок електромобілів, щоб у кінцевому підсумку виробляти свої власні електромобілі. Хоча, звичайно, вони будуть отримувати прибуток, але ці підприємства також користуються позитивними репутаційними перевагами, пов'язаними з цим бізнесом.

Корпоративна соціальна відповідальність в наші дні має велике значення. З огляду на те, наскільки тісно ми всі пов'язані в мережі, а також швидкість поширення новин, в сучасному світі можна швидко створити репутацію. Наприклад, новий "Volkswagen ID.3" став першим автомобілем провідного виробника автомобілів з нульовим викидом вуглецю. "VW" компенсує викиди протягом всього ланцюжка поставок і виробництва цього автомобіля, прокладаючи шлях серед виробників з точки зору корпоративної соціальної відповідальності. Ви можете скористатися цим, запровадивши цю модель в парк своєї компанії.