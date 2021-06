Електромобілі по $4,5 тисячі б'ють рекорди продажів в Китаї: страждає навіть Ілон Маск

Китайські електромобілі б'ють рекорди за кількістю продажів. Навіть світові лідери не завжди можуть похвалитися такою динамікою розвитку.

Про успіхи розвитку бізнесу китайських автовиробників розповідає стаття на сайті Aljazeera, з перекладом якої вас знайомить "Телеграф".

З липня минулого року маловідомий автовиробник на південному заході Китаю зайняв провідні позиції на найбільшому в світі ринку електромобілів. Майже щомісяця він обганяв більших гравців і навіть Tesla Inc., пропонуючи крихітний простий електромобіль вартістю всього від 4,5 тис доларів.

"Hongguang Mini" є дітищем "SAIC-GM-Wuling Automobile Co." (спільного підприємства двох державних автовиробників "SAIC Motor Corp." і "Guangxi Automobile Group Co.") і американського гіганта "General Motors Co."

Компанія розташована в місті Лючжоу, відомому своїми вапняковими горами і супом з річкових равликів. За дев'ять місяців продажі її автомобілів склали близько 270 тис, що зробило їх найбільш продаваними електромобілями в Китаї. Підприємство має великі плани на майбутнє і прагне досягти річного обсягу продажів в 1,2 млн електромобілів в наступному році, що майже дорівнює загальній кількості електромобілів, випущених китайськими автовиробниками в 2020 році.

Успіхи компанії не дивні, адже ще до створення цього електромобіля у них був досвід досягнення лідерських позицій на ринку. Створене в 2002 році китайсько-американське спільне підприємство побудувало свій бізнес з продажу мікроавтобусів: надійних робочих конячок з розсувними дверима, які на китайській мові отримали назву "вагончик з хлібом" і були найбільш продаваним легковим автомобілем в Китаї в 2017 році. Мільйони з них курсують по дорогах країни, і вони користуються популярністю як у різного роду підрядників, так і у водіїв, що займаються вантажоперевезеннями.

Покупці цих ненажерливих сірих фургонів - майже виключно чоловіки. На тлі цього рішення компанії "Wuling" створити електромобіль "Hongguang Mini" з максимальною швидкістю 100 кілометрів на годину і 12-дюймовими колесами, здається ще більш незвичним. Незабаром після свого дебюту в липні минулого року автовиробник усвідомив, що автомобіль завойовує популярність серед молодих жінок, і до цього явища він звернувся з підходом, який перевертає загальноприйняті уявлення про те, як продаються автомобілі.

"Політика нашої компанії - виробляти те, що потрібно людям", - сказав в інтерв'ю глава відділу брендингу та маркетингу "Wuling" Чжан Іцінь. "Ми уважно стежимо за нашими користувачами. Перешкоди на шляху впровадження електромобілів можуть бути усунені тільки тоді, коли споживачі вважатимуть їх використання зручним".

З цією метою Чжан укомплектував свою команду співробітниками, які розуміють клієнтську базу "Hongguang Mini", що складається зараз на дві третини з жінок. Він жартує, що в свої 35 років він є старшим керівником в групі, де середній вік становить близько 27 років. Гасла типу "Молоді та енергійні" рясніють на стінах штаб-квартири "Wuling" в Лючжоу, місті, яке, як і компанія наповнено електромобілям: в минулому році 30% всіх проданих автомобілів були електричними, що є найвищим показником в Китаї, за даними "WAYS Information Technology".

За словами глави відділу брендингу та маркетингу Чжана, успіх "Wuling" з новинкою "Hongguang Mini" був обумовлений цільовою маркетинговою кампанією, яка проводилася майже повністю в Інтернеті. Його команда часто спілкується зі споживачами безпосередньо через різні платформи соціальних мереж, і саме на прохання клієнтів про додаткові відтінки кольорів компанія розробила останню версію "Hongguang Mini" - "Macaron". Ця модель випускається в кольорах зеленого авокадо, лимонно-жовтого і біло-персиково-рожевого кольору, з додатковим однотонним дахом для контрасту, щоб імітувати ванільний вершковий крем, який використовується в однойменних французьких кондитерських виробах з безе.

Ще одним важливим моментом стало те, що виробники, крім мінімальної ціни, дали власникам можливість налаштовувати свій автомобіль так, як це неможливо в інших місцях.

За допомогою "наклейок" панелі і кузов автомобіля можна змінити на краще. На деяких зображена галочка Nike, на інших - космічні сцени, схожі на галактики, а на інших - герої мультфільмів Hello Kitty і Doraemon. Оригінальний "Hongguang Mini" представлений приблизно в 20 різних базових кольорах, які можна змінювати, до того ж покупці ще можуть змінювати інтер'єр.

Зора Чжан (не родичка глави відділу брендингу та маркетингу) – стандартна клієнтка, 23-річна шанувальниця Хаяо Міядзакі, японського аніматора, який створив "Мій сусід Тоторо", фантастичний фільм з персонажем на ім'я Котобус, усміхненим котом-автобусом, сидіння якого покриті хутром.

Вона прикрасила свій "Hongguang Mini" так, щоб він був схожий на її улюблений персонаж, витративши близько 15 тис юанів (2,3 тис доларів) на те, щоб обтягнути салон автомобіля коричневим вельветом і прикрасити дах фарами, які виблискують вночі.

"У багатьох моїх друзів є "Mini", їх можна побачити всюди в Лючжоу", - говорить Чжан, яка живе з батьками (вони їздять на седані BMW). "Я люблю речі, які відображають мій характер. Можливо, я знову зміню зовнішній вигляд машини, якщо появиться ще щось, від чого я буду в захваті".

Яким би легковажним не здавалося перетворення коліс в модний аксесуар, перед нами цілком реальний ринок.

За межами Лючжоу розповсюдження електромобілів в Китаї все ще становить всього близько 6%, і конкуренція тут дуже жорстка. Назва Tesla, можливо, звучить голосніше за все, особливо в таких великих містах, як Пекін і Шанхай, де знаходиться їх перший завод "Gigafactory", але безліч нових місцевих учасників, від "Nio Inc." до "Xpeng Inc.", "Li Auto Inc." і "WM Motor", вже тіснять один одного.

У той же час інші вітчизняні гравці, такі як "BYD Co.", автовиробник, давно підтримуваний Уорреном Баффетом, підвищують свій рівень виробництва електромобілів, а міжнародні гіганти, такі як "Volkswagen AG", вкладають мільярди доларів у нові електричні лінійки.

За словами Йохена Зіберта, керуючого директора консалтингової компанії "JSC Automotive" в Сінгапурі, в умовах, коли в Китаї пропозиція перевищує попит, коли на ринку крім автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння з'являються і автомобілі, що використовують інші види палива, автовиробники, щоб вижити, повинні дати автомобілістам те, що вони хочуть.

"Компанія SAIC-GM-Wuling має постійно знаходити нові ідеї, щоб залучати споживачів", - сказав Зіберт. "Hongguang Mini" - це "свого роду аксесуар, а це означає, що це модний предмет, який рано чи пізно може вийти з моди".

На даний момент це стратегія, яка принесла дивіденди компанії "Wuling". Підприємство, 50,1% якого належить шанхайській компанії "SAIC", 44% - китайському підрозділу "GM" і 5,9% - "Guangxi Automobile", в минулому році продала загалом 1,6 млн автомобілів. Хоча на тлі пандемії цей показник знизився приблизно на 4% в порівнянні з 2019 роком, продажі автомобілів "Wuling" на новому виді палива майже потроїлися і склали 174 тис одиниць.

Для "GM", яка подвоює електрифікацію і автономне водіння під керівництвом генерального директора Мері Барра, "Hongguang Mini", схоже, стала знахідкою. За підсумками першого кварталу минулого місяця автовиробник отримав дохід від своїх спільних підприємств в Китаї в розмірі 9,9 млрд доларів, у порівнянні з 4,3 млрд доларів за перші три місяці 2020 року. Компанія "GM", у якій є кілька інших партнерських підприємств в Китаї, не вказує дохід "Wuling" у своїй фінансовій звітності.

Взаємодія з клієнтами вигідно відрізняє "Hongguang Mini", при цьому все-таки вартість завжди була основним стимулом продажів їх популярної моделі по всій країні, де багато хто вважає, що Tesla Model 3, яка продається за ціною, еквівалентною 39,3 тис доларів США, просто недосяжна. Базова ціна "Hongguang Mini" починається з 4,5 тис доларів, і навіть нова модель "Macaron" коштує менше 6 тис доларів.

Компанія "Wuling" змогла випускати дешеві автомобілі частково завдяки гарному управлінню ланцюжком поставок, відточеному за допомогою суперпопулярних мікроавтобусів. Багато постачальників "Wuling" також відкрили виробничі бази в Лючжоу, що допомогло ще більше знизити витрати. Цю модель копіюють автомобільні компанії в інших містах і провінціях Китаю, що з одного боку приємно для "Wuling", але з іншого боку ускладнює завдання, оскільки ціни на автомобілі конкурентів знижуються.

Багатонаціональні автовиробники також придивляються до компактного простору електромобілів, і "Daimler AG" збирається випустити в Китаї зі своїм власним партнером електричну версію "Smart", який для багатьох є неперевершеним крихітним автомобілем.

Глобальний брак напівпровідників також позначається на "Wuling", оскільки "Hongguang Mini" , незважаючи на те, що він є базовим електромобілем, як і раніше вимагає більш 100 мікросхем. Дефіцит вплинув на виробництво "Hongguang Mini" і, за словами глави відділу брендингу та маркетингу Чжана, виробництво "Macaron" в травні впаде приблизно на 15%.

Високий план продажів на 2022 рік є наріжним каменем плану " Wuling" по збереженню лідируючих позицій на ринку. За словами Чжана, після дебюту кабріолета "Hongguang Mini" на автосалоні в Шанхаї в квітні, компанія планує випустити вдосконалену проміжну версію автомобіля в кінці цього року і працює над двомісним електромобілем, призначеним для молодих чоловіків.

У представництві "Wuling" в центрі Лючжоу менеджер по роботі з клієнтами Лі Чженгуан каже, що у них є команда з чотирьох осіб, яка зосередила свої зусилля виключно на нових засобах спілкування. Вони спілкуються з потенційними клієнтами, обмінюючись фотографіями та відео, в "Douyin", так в Китаї називають "TikTok", і "Little Red Book", надійній платформі для онлайн-покупок, яка особливо популярна серед молодих жінок. Молода дівчина на ім’я Чи, яка раніше продавала обручки з діамантами, каже, що між коштовностями і автомобілями немає великої різниці. "Створіть бажання мати класний продукт, і покупці прийдуть", - говорить вона.

Уявити "Hongguang Mini" не як дешевий автомобіль, а як бажаний аксесуар в Китаї, який піклується про своє ім’я, - це чудово, - сказав Зіберт з "JSC Automotive".

"За останні 20 років відмінною рисою "SAIC-GM-Wuling" стала здатність завжди дивувати ринок і самих себе", - сказав він. "Їм усе вдалося, тому що вони зосереджені на правильних речах. На якості, як і в разі, коли в основному робили мікроавтобуси, так і тепер на маркетингу".