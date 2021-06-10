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НАСА виявило планету, схожу на Землю

НАСА виявило планету, схожу на Землю
Оновлено 19:36 Чт, 10 Червень 2021 Телеграф

Астрономи продовжують вивчати глибини космосу в надії знайти ознаки життя або умови, які підходять для його виникнення, в далеких куточках всесвіту. Нещодавнє відкриття "дивної" планети, що обертається навколо червоної карликової зірки, змусило вчених задуматися.

Чим привернула увагу дослідників нова планета розповідається в статті на сайті видання Independent, з перекладом якої пропонує познайомитися "Телеграф".

Дослідники з Лабораторії реактивного руху НАСА і Університету Нью-Мексико (УПМ) виявили екзопланету TOI-1231b, що обертається навколо карликової зірки M, також відомої як червоний карлик.

Вчені змогли охарактеризувати цю зірку і виміряти як радіус, так і масу планети TOI-1231b. Це надало їм необхідні дані для розрахунку щільності і припущення, з чого складається атмосфера.

Планета розміром з Нептун, має 24-денну орбіту. Вона у вісім разів ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця, але її температура аналогічна нашій рідній планеті, бо сам червоний карлик менш сильний.

Його атмосфера має температуру близько 140 градусів за Фаренгейтом (60°С- прим.ред.), Що робить TOI-1231b однією з найбільш холодних малих екзопланет з усіх відкритих, доступних для дослідження атмосфер. Цілком можливо, що високо в атмосфері можуть бути хмари і, можливо, свідчення наявності води.

"Майбутні спостереження за цією новою планетою дозволять нам визначити, наскільки часто (або рідко) водні хмари утворюються навколо цих помірних світів", - сказала Дженніфер Берт, науковий співробітник НАСА. Доцент кафедри фізики і астрономії УПМ Діана Драгомир додала, що для того, щоб зрозуміти з чого саме вони складаються, буде потрібно подальше вивчення.

"Низька щільність TOI 1231b вказує на те, що вона оточена щільною атмосферою, і не є кам'янистою планетою. Але склад і поширеність цієї атмосфери невідомі!"- заявила Драгомир.

"TOI1231b може мати велику водневу або воднево-гелієву атмосферу або більш щільну атмосферу з водяної пари. Кожна з них буде вказувати на різне походження, що дозволить астрономам зрозуміти, чи відрізняється формування планет навколо M-карликів від того, як вони формуються навколо нашого Сонця".

Щоб дізнатися це, вченим потрібно зрозуміти, чи випаровується газ і чи є там атоми водню і гелію. Зазвичай міжзоряний газ не дає можливості розпізнати їх присутність. Однак, вчені сподіваються, що все ж таки вони зможуть це з'ясувати через те, що ця планетарно-зоряна система швидко віддаляється від Землі.

"Один з найбільш інтригуючих результатів останніх двох десятиліть досліджень екзопланет полягає в тому, що досі жодна з нових планетних систем, які ми виявили, ще не була схожа на нашу Сонячну систему", - сказав Берт.

"На їх орбітах повно планет розміром з Землю і Нептун. Їх орбіти не багато коротші за орбіту Меркурія, тому у нас немає ніяких місцевих прикладів, з якими можна було б їх порівнювати. Ця нова планета, яку ми виявили, все ще здається дивною, але вона на один крок ближче до того, щоб бути чимось схожим на наші сусідні планети. У порівнянні з більшістю виявлених до теперішнього часу транзитних планет, які часто мають пекучі температури в кілька сотень або тисяч градусів, TOI-1231 b є позитивно холодною".

Дослідження вчених під назвою "TOI-1231b: помірна планета розміром з Нептун, що проходить повз найближчого карлика M3 NLTT 24399" буде опубліковано в наступному випуску американського наукового щомісячника "The Astronomical Journal".

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Экзопланета, VSESVIT, Позаземне життя, дослідження космосу, вивчення космосу, червоний карлік.
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