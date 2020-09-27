Чому йде кров з носа і як її зупинити

Носові кровотечі - звичайне явище. Вони можуть лякати, але рідко вказують на серйозну проблему зі здоров'ям.

Ніс містить безліч кровоносних судин, які розташовані близько до поверхні в передній і задній частині носа. Вони дуже крихкі і легко кровоточать. Носова кровотеча часто зустрічається у дорослих і дітей віком від 3 до 10 років, повідомляє Healthline.

Причини носової кровотечі

Є багато причин кровотечі з носа. Раптове або нечасте кровотеча з носа рідко буває серйозним. Якщо у вас часті носові кровотечі, у вас може бути більш серйозна проблема.

Сухе повітря - найчастіша причина кровотеч з носа. Життя в сухому кліматі і використання системи центрального опалення пересушують слизову оболонку носа. Ця сухість викликає утворення кірки всередині носа. Вони можуть викликати свербіж або роздратування.

Прийом антигістамінних і протинабрякових засобів при алергії, застуді або проблеми з носовими пазухами також може висушити носові пазухи і викликати кровотечу з носа. Часте сморкание - ще одна причина кровотеч.

До іншим частих причин кровотечі з носа відносяться:

чужорідний предмет в носі;

хімічні подразники;

алергічна реакція;

травма носа;

повторне чхання;

колупання в носі;

холодне повітря;

інфекція верхніх дихальних шляхів;

великі дози аспірину;

підвищений артеріальний тиск;

порушення згортання крові;

пухлина.

Що робити при носовій кровотечі:

сісти рівно, злегка нахилитися вперед;

не лягати і не відхиляти голову назад - кров може потрапити в область горла;

стиснути м'яку частину носа на 10 хвилин, дихати через рот;

якщо після маніпуляції кров не зупинилася, використовувати ватяний тампон, змочений в перекису водню, і звернутися до лікаря.

Більшість носових кровотеч не вимагають медичної допомоги. Проте, вам слід звернутися в лікарню, якщо кровотеча триває більше 20 хвилин, або якщо воно виникло після травми.