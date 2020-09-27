Скачать
Неділя, 27.09.2020
Екіпажу Ан-26 НЕ відразу дали Дозвіл на посадку: озвучені Нові деталі катастрофи
Екіпажу Ан-26 НЕ відразу дали Дозвіл на посадку: озвучені Нові деталі катастрофи
Дощі з грозами і град: синоптики попередили українців про страшну негоду
Дощі з грозами і град: синоптики попередили українців про страшну негоду
Помилка Куртуа і феноменальна розв'язка: огляд матчу Бетіс - Реал (Відео)
Помилка Куртуа і феноменальна розв'язка: огляд матчу Бетіс - Реал (Відео)
Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Чому йде кров з носа і як її зупинити

Чому йде кров з носа і як її зупинити
15:30 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Носові кровотечі - звичайне явище. Вони можуть лякати, але рідко вказують на серйозну проблему зі здоров'ям.

Ніс містить безліч кровоносних судин, які розташовані близько до поверхні в передній і задній частині носа. Вони дуже крихкі і легко кровоточать. Носова кровотеча часто зустрічається у дорослих і дітей віком від 3 до 10 років, повідомляє Healthline.

Причини носової кровотечі

Є багато причин кровотечі з носа. Раптове або нечасте кровотеча з носа рідко буває серйозним. Якщо у вас часті носові кровотечі, у вас може бути більш серйозна проблема.

Сухе повітря - найчастіша причина кровотеч з носа. Життя в сухому кліматі і використання системи центрального опалення пересушують слизову оболонку носа. Ця сухість викликає утворення кірки всередині носа. Вони можуть викликати свербіж або роздратування.

Прийом антигістамінних і протинабрякових засобів при алергії, застуді або проблеми з носовими пазухами також може висушити носові пазухи і викликати кровотечу з носа. Часте сморкание - ще одна причина кровотеч.

До іншим частих причин кровотечі з носа відносяться:

  • чужорідний предмет в носі;
  • хімічні подразники;
  • алергічна реакція;
  • травма носа;
  • повторне чхання;
  • колупання в носі;
  • холодне повітря;
  • інфекція верхніх дихальних шляхів;
  • великі дози аспірину;
  • підвищений артеріальний тиск;
  • порушення згортання крові;
  • пухлина.

Що робити при носовій кровотечі:

  • сісти рівно, злегка нахилитися вперед;
  • не лягати і не відхиляти голову назад - кров може потрапити в область горла;
  • стиснути м'яку частину носа на 10 хвилин, дихати через рот;
  • якщо після маніпуляції кров не зупинилася, використовувати ватяний тампон, змочений в перекису водню, і звернутися до лікаря.

Більшість носових кровотеч не вимагають медичної допомоги. Проте, вам слід звернутися в лікарню, якщо кровотеча триває більше 20 хвилин, або якщо воно виникло після травми.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Носові кровотечі, Кров з носа.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чому йде кров з носа і як її зупинити
02 Корисний перекус для дітей: що покласти в ланч-бокс школяреві
03 Екіпажу Ан-26 НЕ відразу дали Дозвіл на посадку: озвучені Нові деталі катастрофи
04 Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети і що категорично заборонено робити
05 Між Азербайджаном і Вірменією поновилися запеклі бої: що про це відомо
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Азербайджан показав перше відео удару по позиціях Вірменії
Азербайджан показав перше відео удару по позиціях Вірменії
Відомий український журналіст помер від раку
Відомий український журналіст помер від раку
Бої в районі Нагірного Карабаху: що говорять про це в світі
Бої в районі Нагірного Карабаху: що говорять про це в світі
Google запустив новий дудл 27 вересня: що він означає
Google запустив новий дудл 27 вересня: що він означає
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся