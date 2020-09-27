Чому йде кров з носа і як її зупинити

Ніс містить безліч кровоносних судин, які розташовані близько до поверхні в передній і задній частині носа. Вони дуже крихкі і легко кровоточать. Носова кровотеча часто зустрічається у дорослих і дітей віком від 3 до 10 років, повідомляє Healthline.
Причини носової кровотечі
Є багато причин кровотечі з носа. Раптове або нечасте кровотеча з носа рідко буває серйозним. Якщо у вас часті носові кровотечі, у вас може бути більш серйозна проблема.
Сухе повітря - найчастіша причина кровотеч з носа. Життя в сухому кліматі і використання системи центрального опалення пересушують слизову оболонку носа. Ця сухість викликає утворення кірки всередині носа. Вони можуть викликати свербіж або роздратування.
Прийом антигістамінних і протинабрякових засобів при алергії, застуді або проблеми з носовими пазухами також може висушити носові пазухи і викликати кровотечу з носа. Часте сморкание - ще одна причина кровотеч.
До іншим частих причин кровотечі з носа відносяться:
Що робити при носовій кровотечі:
Більшість носових кровотеч не вимагають медичної допомоги. Проте, вам слід звернутися в лікарню, якщо кровотеча триває більше 20 хвилин, або якщо воно виникло після травми.