Залишилося небагато: в РФ розповіли, коли буде закінчено "Північний потік-2"

Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв розповів про те, що залишилися лічені тижні до фінішу будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Так, згідно з інтерв'ю дипломата для "Известий", заяви США і Німеччини ніяк не можуть вплинути на роботи, так як ці країни нібито не підписували ніяких угод. І, виходячи з цього, будівельні роботи на "Північному потоці-2" вже закінчуються, і газопровід ось-ось запустять.

Втім, і глави США і Німеччини, і джерела не раз заявляли про те, що угоди між країнами все ж існують.

Так, укладення угоди між Джо Байденом і Ангелою Меркель з приводу "Північного Потоку-2" породило багато розмов про те, як же Німеччина повинна буде реагувати в разі, якщо Росія все таки буде використовувати свій трубопровід в якості геополітичної зброї. А недавня стаття на сайті "Bloomberg" розповідає про деякі нюанси ситуації, що склалася, і "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Також ми писали про те, що незважаючи на те, що російський газопровід "Північний потік 2", швидше за все, буде добудований, в "Нафтогазі" не залишають надій на те, що працювати він не буде.