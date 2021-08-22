Підтримка є, але поки тільки на словах: що сказала Меркель після зустрічі з Зеленським

Жодних гарантій щодо надання озброєння та транзиту газу Україна не отримала

Спільний брифінг канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента України Володимира Зеленського завершився. Однак, не всі аспекти, які обговорили глави двох країн, були вдалими для України. Зокрема, наша країна не отримала жодних пропозицій щодо озброєння та гарантій щодо транзиту газу після 2024 року.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на онлайн-брифінг Зеленського та Меркель у Маріїнському палаці у неділю, 22 серпня.

Так, канцлер Німеччини заявила, що детально питанням надання Україні зброї не займалася, адже це має бути в рамках кооперації України з НАТО. Меркель заявила, що вони готові підтримати України в плані навчання, але конкретних пропозицій вона не привезла.

Транзит газу через Україну після 2024 року у Володимира Зеленського також викликав багато запитань, зокрема у частині гарантій.

Зеленський зазначив, що після завершення будівництва Північного потоку-2 Україна постраждає найбільше, а у розмові з Ангелою Меркель вони обговорили лише загальні речі. Більше сподівань український президент має на зустріч міністрів енергетики.

"Завтра дійсно важлива зустріч, будуть зустрічатися три міністри енергетики (США, України і Німеччини) і можливо там з’являться якісь більш конкретні речі. Перехідна зелена енергетика та зелений курс України… Все це для України потребує дуже великих грошей і довгого терміну. Тому я і хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна і що може втратити наша держава після того, як закінчиться договір у 2024 році і хто дає конкретні гарантії", — заявив Володимир Зеленський.

Канцлер Німеччини у відповідь на це заявила, що пролонгація договору на транзит газу через Україну передбачається, але поставки будуть значно меншими через шлях Німеччини до розвитку "кліматичного нейтралітету".

"Україна має розвиватися в бік кліматичного нейтралітету. Німеччина цього має досягти до 2045 року. І саме тому буде меншим споживання газу і тоді газ не буде йти ані Північним потоком, ані газо-транспортною системою України", — додала Ангела Меркель.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на цьому ж брифінгу Володимир Зеленський розповів, що чекає на вітчизняний флот в майбутньому. Перш за все, заявив президент України, необхідно розблокувати Чорноморський і Азовський регіони.