Жириновский предложил Меркель на пенсии поработать в России

По мнению политика, чиновники в Европе получают маленькие пенсии

Скандально известный глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что после выхода на пенсию канцлер Германии Ангела Меркель может переехать в Россию.

Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

Жириновский вспомнил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) сейчас успешно работает во главе совета директоров "Роснефти" в РФ, и, по его мнению, Меркель может тоже получить "какую-то работу" после выхода на пенсию в сентябре.

"В Германии и многих странах Европы чиновнику трудно обогатиться так, чтобы на пенсии жить хорошо. Кто всю жизнь работал чиновником — очень мало возможности откладывать деньги", — добавил глава ЛДПР.

Как сообщал "Телеграф", ранее немецкие СМИ писали, что Меркель после ухода с поста канцлера Германии будет получать 15 тысяч евро в месяц и иметь небольшой штат работников.

Стоит заметить, что накануне Ангела Меркель совершала рабочий визит в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, а 22 августа в Киеве встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским, — по ее словам, это может быть ее последним рабочим визитом в Украину.