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Меркель пішла після 16 років на посаді канцлера ФРН: фото та відео, як це було

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ангела Меркель та Франк-Вальтер Штайнмаєр Новина оновлена 26 жовтня 2021, 20:59
Ангела Меркель та Франк-Вальтер Штайнмаєр

Меркель офіційно відправили у відставку.

Після 16 років на посаді федерального канцлера Німеччини Ангела Меркель залишила посаду разом з урядом.

Про це повідомляє ZEIT.

Документи про звільнення вручив Меркель та міністрам її кабінету президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр. Водночас він зазначив, що вона продовжуватиме виконувати обов’язки канцлера до формування нового уряду.

Він зазначив, що Меркель на цій посаді вдалося досягти багато чого, хоч і викликів для неї було достатньо.

Штайнмаєр похвалив Меркель за її внесок у формування іміджу Німеччини, а також за те, що та надавала приклад лідерських якостей цілому поколінню молодих німців.

Він нагадав, що останній термін Меркель був зовсім непростим, вказавши на міграційну кризу, пандемію коронавірусу, проблеми через вихід Британії з ЄС та важкий період у відносинах із США під час правління Дональда Трампа.

"Ви протистояли тенденціям до поділу в суспільстві, жорстокості та ненависті не лише доброю волею, а й конкретною політикою", — сказав він, додавши, що її правління увійде в історію як одне з найвеличніших в історії Німеччини.

Як повідомлялося раніше, вибори до федерального парламенту Німеччини відбулися 26 вересня. За їхніми підсумками перемогу здобули Соціал-демократична партія, а ось блок Меркель ХДС/ХСС посів друге місце.

Теги:
#Німеччина #Ангела Меркель #Франк Вальтер Штайнмаєр
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