Значна пенсія і штат працівників: що отримає Меркель після відходу з поста канцлера

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після відходу зі свого поста отримає значну пенсію, а також матиме право на високу посаду.

Про це пише DeMorgen.

Згідно з розрахунками Німецької асоціації платників податків, її пенсія складе 15 тисяч євро (472 тисячі гривень). Ця сума виходить з розрахунку всього часу, що Меркель пропрацювала в парламенті ФРН, а також її канцлерського терміну.

Крім того, Меркель, як і іншим президентам і канцлерам Німеччини, гарантований невеликий штат працівників, в числі яких офіс-менеджер, пара помічників і персональний водій.

Як відомо, вона знаходиться на посту канцлера з 2005 року, а депутатський мандат вона отримала ще в 1990 році.

У своєму новорічному зверненні 31 грудня 2020 року, Меркель заявила, що більше не буде намагатися зайняти канцлерский пост. Таким чином, вона залишить свою посаду перед парламентськими виборами у вересні 2021 року.

Нагадаємо, Меркель 22 серпня повинна відвідати Україну і зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, до цього вона здійснить візит до Москви.