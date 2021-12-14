Накануне встречи с Зеленским Макрон позвонил Путину: детали

В Брюсселе украинский и французский президенты собираются обсудить "нормандский формат" и запуск "Северного потока-2"

В среду, 15 декабря, в Бельгии президент Украины Владимир Зеленский, недавно говоривший с американским президентом Джо Байденом, планирует провести личную встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном. Интересно, что накануне визита в Брюссель Макрон решил переговорить с президентом России Владимиром Путиным.

О деталях телефонного разговора политиков сообщили в росСМИ.

Украина стала центральной темой для обсуждения между Путиным и Макроном. Глава Кремля "жаловался" на то, что украинские военные якобы провоцируют эскалацию военной ситуации на Донбассе, а также вынуждают РФ пойти на ужесточение отдельных вопросов касательно безопасности.

Также Путин заявил, что западные партнеры якобы "накачивают Украину оружием". Это же, в свою очередь, может создать проблемы для России, уверен российский президент.

Кроме этого политики обсудили ситуацию в Беларуси, мигрантский кризис, а также конфликт в Нагорном Карабахе.

На фоне подготовки встречи Зеленского и Макрона такие контакты с Кремлем выглядят попыткой французского президента сохранить нейтралитет в общении между Украиной и Россией.

К слову, одним из главных вопросов брюссельской встречи политиков должна стать вероятная подготовка к новым переговорам "нормандской четверки".

Отметим, что в случае успеха договоренностей, Германию в "нормандии" будет представлять новый канцлер — Олаф Шольц, пришедший вместо Ангелы Меркель. Политик, к слову, предупредил Кремль, что в случае нападения на Украину Европа незамедлительно отреагирует. Среди прочего — будет остановлен газопровод "Северный поток-2".