“Порушення матиме високу ціну”: канцлер Німеччини зробив нову заяву щодо України

Новий канцлер Німеччини закликав до деескалації на Донбасі

Новообраний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не допустить можливого порушення кордонів Європи та наголосив, що країна-агресор заплатить високу ціну в разі порушення територіальної цілісності української держави.

Про це він сказав під час своєї першої урядової промови у Бундестазі, передає видання Reuters.

За словами Шольца, наразі Німеччина ретельно стежить за ситуацією, яка "зависла" на російсько-українському кордоні, та дуже занепокоєна тим, що відбувається.

Також він підкреслив, що має заплановану зустріч із європейськими партнерами та трансатлантичними союзниками, під час якої обговорюватимуться питання ймовірного порушення територіальної цілісності українських кордонів та обиратимуться жорсткі методи впливу на РФ.

Канцлер відзначив, що німецька сторона готова до конструктивного діалогу з Росією та все ж сподівається на мирне вирішення цього питання та порозуміння всіх зацікавлених сторін.

Раніше "Телеграф" писав, що США запропонували Росії два шляхи для вирішення ситуації щодо війни з Україною, наголосивши, що будь-яка агресія в сторону української держави буде жорстоко покарана.