Хурма не буде терпкою: як обрати стиглий і соковитий сезонний фрукт

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Хурма – один із найулюбленіших і найкорисніших фруктів, сезон якого стартує восени. Її використовують для приготування різноманітних десертів або споживають свіжою.

Важливо навчитися правильно вибирати хурму, щоб уникнути розчарувань через її надмірну терпкість. Як зробити це правильно, пояснює "Телеграф".

Типи хурми

Хурму можна умовно поділити на два основних види: Фую та Хачія.

Хурма Фую має дві форми: круглу та плоскодонну. Зовнішнім виглядом вона нагадує помаранчеві помідори. Навіть у стиглому стані її шкірка залишається щільною та хрумкою. Цей вид ідеально підходить для споживання у сирому вигляді, тому її часто додають у різноманітні салати або їдять як окремий продукт.

Своєю чергою хурма Хачія має довгувату форму та червонувато-помаранчевий колір. Її тонка шкірка приховує дуже м’яку м’якоть, яку зручніше за все їсти ложкою. У незрілому вигляді Хачія відома своєю терпкістю, але після дозрівання її серцевина перетворюється на ніжну кремоподібну текстуру з чудовим смаком. Цей вид чудово підходить для приготування різних десертів.

Під час вибору хурми варто звертати увагу на плоди з гладкою, яскраво-помаранчевою шкіркою без м’яких плям або пошкоджень. Плід має бути важчим, ніж здається на вигляд.

Не менш важливим є стан плодоніжки – вона повинна мати легкий солодкуватий аромат. Для хурми Фую характерна пружна шкірка, тоді як у Хачії вона має бути м’якою.

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