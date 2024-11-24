Хурма не будет вязать рот: как выбрать спелый и сочный сезонный фрукт

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Хурма – один из самых любимых и полезных фруктов, сезон которого стартует осенью. Ее используют для приготовления разнообразных десертов или употребляют в пищу свежей.

Важно научиться правильно выбирать хурму, чтобы избежать разочарований из-за ее чрезмерной терпкости. Как сделать это правильно, объясняет "Телеграф".

Типы хурмы

Хурму можно условно разделить на два основных вида: Фую и Хачия.

Хурма Фую имеет две формы: круглую и плоскодонную. Внешним видом она напоминает оранжевые помидоры. Даже в спелом состоянии ее кожура остается плотной и хрустящей. Этот вид идеально подходит для потребления в сыром виде, поэтому его часто добавляют в салаты или едят как отдельный продукт.

В свою очередь хурма Хачия имеет продолговатую форму и красновато-оранжевый цвет. Ее тонкая кожура скрывает очень мягкую мякоть, которую удобнее всего есть ложкой. В незрелом виде Хачия известна своей терпкостью, но после созревания ее сердцевина превращается в нежную кремообразную текстуру с превосходным вкусом. Этот вид отлично подходит для приготовления разных десертов.

Во время выбора хурмы следует обращать внимание на плоды с гладкой, ярко-оранжевой кожурой без мягких пятен или повреждений.

Не менее важно состояние плодоножки – она должна иметь легкий сладковатый аромат. Для хурмы Фую характерна упругая кожура, тогда как у Хачии она должна быть мягкой.

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