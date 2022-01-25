Не понравился России? Что не так с отозванным законопроектом о возврате оккупированных территорий

Законопроект ограничивал возможности РФ по управлению Крымом и ОРДЛО после их деоккупации

Почти 8 лет продолжается вооруженный конфликт Украины с РФ, причем Москва помимо оккупации Крыма и части Донбасса грозит полномасштабной агрессией.

В этих непростых условиях, как сообщает "Европейская правда", Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады проект закона "О переходном периоде". Причем сделал это, как пишет СМИ, выполняя требование РФ для будущей встречи в рамках Нормандской четверки советников лидеров стран – Андрея Ермака и Дмитрия Козака.

"Телеграф" разбирался, что предлагал новый законопроект и почему он так не понравился российской стороне.

От оккупации до возврата

Еще 9 августа 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №5844 "Об основах государственной политики на переходной период".

Как поясняли в Кабинете министров Украины, целью законопроекта было объединить все законодательные акты, касавшиеся деоккупации Крыма и ОРДЛО, принятые с 2014 года и облегчить их реинтеграцию в Украину.

По мнению авторов документа, следует разделить борьбу за возврат временно оккупированных территорий на несколько этапов:

переходной период — срок от оккупации до возврата территории Украине и полного преодоления последствий агрессии РФ;

— срок от оккупации до возврата территории Украине и полного преодоления последствий агрессии РФ; конфликтный период — срок в течение которого идет борьба за возврат оккупированных территорий Украине;

— срок в течение которого идет борьба за возврат оккупированных территорий Украине; постконфликтный период — этап преодоления последствий оккупации после возврата Крыма и ОРДЛО.

В зависимости от периода главную роль в процессе деоккупации играют разные госорганы: силовые — на время конфликтного периода, органы местной власти и будущий Украинский национальный центр развития мира — на период реинтеграции.

РФ признается оккупантом и факт завладения ею частью территории Украины не дает России никаких прав на территорию, накладывает обязанность возместить ущерб, который был ею нанесен временно оккупированным территориям и их жителям.

В целом в документе 38 статей, которые регулируют действия Украины по деоккупации и реинтеграции Крыма и ОРДЛО в состав украинского государства.

Что могло не понравиться РФ в законе

Как утверждает "Европейская правда", причиной отзыва законопроекта №5844 является условие Москвы для будущей встречи Андрея Ермака и Дмитрия Козака, которая может состояться в конце января.

Что в предлагавшемся законопроекте могло не понравиться Российской Федерации?

Прежде всего это ряд статей, например, 3 и 5, в которых РФ прямо называется агрессором и оккупантом, а "власти" так называемых "ЛНР" и "ДНР" – "оккупационными администрациями РФ". Но данная формула уже закрепилась в украинском законодательстве, так что ничего нового эти статьи в украинские законы не несут.

Более важными представляются статьи 9 и 10 закона, которыми регулируются вопросы уголовной и гражданской ответственности для пособников РФ.

Так, амнистия для боевиков и членов оккупационных администраций может не применяться, если последние совершили тяжкие и особо тяжкие (убийство, изнасилование, пытки), военные, международные преступления, и преступления против человечности или же были государственными служащими Украины на момент агрессии.

Но даже те, кто имеет право на амнистию, в рамках статьи 10 предлагавшегося закона, не может баллотироваться на выборах или быть назначенными на государственные должности, если они были членами оккупационных сил или администраций РФ.

Впрочем, данное ограничение устанавливался индивидуально в зависимости от обстоятельств службы человека. Например, если последний служил оккупантам по принуждению или не представлял опасности для жизни и здоровью граждан, работал в сфере ЖКХ — ограничений на государственную службу или участие в выборах для них нет.

Однако подобное ограничение однозначно не позволит участвовать в выборах наиболее пророссийским участникам оккупационных администраций, даже если они подпадут под амнистию.

Наконец, сами местные выборы проводятся исключительно на деоккупированных территориях, в случае возможности соблюдения законодательства в ходе их проведения, одновременно с очередными местными выборами в Украине.

Впрочем, по словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Юлии Верещук, законопроект отозвали для внесения в него изменений, рекомендованных ранее Венецианской комиссией.

Цена деоккупации: понадобятся минимум 90 миллиардов гривен

В целом, предлагаемый законопроект №5844 больше посвящен аспектам реинтеграции оккупированных территорий и не поясняет, каким образом Украина рассчитывает вернуть контроль над временно неподконтрольными территориями. Но ради этого Президент Украины может вести переговоры или делегировать это право своим представителям.

Для управления деоккупированными территориями должны создаваться временные переходные, в том числе международные, администрации, прекращающие работу в день первой сессии местного совета депутатов.

Главными приоритетами власти на деоккупированных территориях заявляются разрешение гуманитарных проблем, восстановление разрушенных объектов, соблюдение прав и свобод граждан.

Все расходы по деоккупации берет на себя Украина, оставляя себе право потребовать их возмещения у РФ. Какова "цена вопроса" — неизвестно, но в пояснительной записке к законопроекту заявлено, что только задолженность по выплате пенсий составляет около 90 млрд грн.

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Также "проблемными" вопросами в будущем могут стать заявленная в документе возможность признания сделок, осуществленных в ходе оккупации. Венецианская комиссия в своем отчете рекомендовала более четко сформулировать данный вопрос.

Как считают в самой России, попытка РФ начать открытую войну против Украины закончится переворотом, по итогам которого Владимир Путин лишится власти из-за недовольства его политикой со стороны части общества и ближайшего окружения.