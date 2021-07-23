Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев

Руководство Германии усиливает давление на официальный Киев касательно имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера". 12 июля об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции. А 22 июля с соответствующим призывом выступило Министерство иностранных дел Германии, призвав Украину и Россию выполнить обязательства, согласованные в ходе саммита в Париже в декабре 2019 года.

Своим мнением касательно активности вокруг "формулы Штайнмайера" с "Телеграфом" поделился профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексей Гарань.

"Идея о том, что Украина должна выполнять "формулу Штайнмайера" параллельно с российскими обязательствами, противоречит тому, что написано в Минских соглашениях. А там пункт первый – прекращение огня. Оно должно было наступить еще в сентябре 2014 года, когда подписали первый "Минск". Потом в феврале 2015-го, когда был подписан "Минск-2". Но ни тогда, ни в период так называемого "полного и всеобъемлющего прекращения огня", о котором договорились Зеленский и Путин год назад, стрелять на Донбассе не перестали. Продолжаются обстрелы украинской территории, гибнут украинские граждане. Плюс – Россия проводит насильственную паспортизацию в ОРДЛО. В таких условиях требовать что-то от Украины – абсолютно некорректно", – уверен Алексей Гарань.

По его мнению, попытки законодательно закрепить "формулу Штайнмайера" в украинском законодательстве (даже с учетом того, что официальный Киев согласился на это) в условиях обстрелов и не выполнения страной-агрессором пункта №1 Минских договоренностей, приведут к дестабилизации ситуации и в украинском парламенте, и в стране в целом.

"Думаю, что немецкая дипломатия, руководство ФРГ в целом, это прекрасно понимает. Но делает подобные ритуальные заявления, осознавая, что после осенних выборов политическая палитра в Германии изменится. Пока же просто пытаются показать, что Германия активна в процессе урегулирования конфликта, что уходящая канцлер Ангела Меркель уделяет этому внимание, – поясняет Алексей Гарань. – Украина должна четко придерживаться своей принципиальной позиции. И она найдет понимание. Потому что в условиях продолжения обстрелов на Донбассе требовать что-то от Украины – это, по меньшей мере, ставить на одну доску агрессора и жертву".

Напомним, что согласно "формуле Штайнмайера", закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в день местных выборов (на постоянной основе он будет действовать, если специальное бюро ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли по международным стандартам). А согласно "Минску-2", контроль над границей Украина получит лишь после выборов в ОРДЛО.

Политолог Кирилл Сазонов считает, что Украина не примет "формулу Штайнмайера", но после заявления Германии о необходимости ее имплементации критично важным для нас становится любой ценой получить поддержку США.

Генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии "Телеграфу" подсказал Владимиру Зеленскому новую тактику по Донбассу.