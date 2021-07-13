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Зеленский после встречи с Меркель обвинил Россию в срыве переговоров "нормандской четверки"

Зеленский после встречи с Меркель обвинил Россию в срыве переговоров "нормандской четверки"
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский  заявил о необходимости проведения встречи лидеров стран нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия), а также обвинил РФ в откладывании такой встречи.

Об этом он заявил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Гуманитарная политика" во вторник, 13 июля.

По словам Зеленского, который 11 июля прибыл в Германию для встречи с руководством страны, в том числе канцлером ФРГ Ангелой Меркель, три члена "нормандской четверки" понимают, что такую встречу нужно провести.

"Отработан кластер - это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса. Кластер наработанный немецкой стороной. Согласованный Францией. И мы за. Он передан РФ. И мы видим, что откладывается нормандская встреча из-за РФ. Это важно, что мы втроем это понимаем" , - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также добавил, что на встрече с Меркель вечером 12 июля он доказал, что Украина делает все, чтобы нормандская встреча состоялась.

Ранее "Телеграф" сообщал о деталях прибытия Владимира Зеленского в Германию.

Также напоминаем, что Владимир Зеленский предложил создание еще одного формата переговоров для завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма, но канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не поддержали инициативу украинского президента, заявив о том, что "Нормандский формат" должен работать дальше.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Германия, Украина, Россия, Встреча, Владимир Зеленский, "Нормандская четверка", Украина 30.
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